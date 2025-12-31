Başkan Özel'den 2026 Yeni Yıl Mesajı: Birlik ve Vatandaş Odaklı Hizmet

Başkan Özel'den 2026 Yeni Yıl Mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 2026 yılı dolayısıyla yayımladığı yeni yıl mesajında birlik, beraberlik, kardeşlik ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını vurguladı.

Mesajın Satırbaşları

Başkan Özel, geride kalan yılda ilçenin gelişimi ve hemşehrilerin yaşam kalitesinin artırılması için planlı, disiplinli ve sorumluluk bilinciyle çalışıldığını belirtti. Hizmet üretirken adalet, eşitlik ve ortak akıl ilkelerini esas aldıklarını ve ilçenin tüm mahallelerine dengeli hizmet ulaştırmanın temel öncelik olduğunu ifade etti.

Özel, 2026'da da birlik ve beraberliği güçlendiren, toplumsal dayanışmayı önceleyen ve kardeşlik duygusunu pekiştiren bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alan, katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla Bozdoğan'ı her alanda daha ileri taşıma hedefinin altını çizdi.

Üstyapıdan sosyal hizmetlere, çevre düzenlemelerinden kültürel çalışmalara kadar ilçenin geleceğine değer katan projeleri hayata geçirmeye; sürdürülebilir, kalıcı ve nitelikli hizmetler üretmeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. Bu süreçte en büyük güçleri olarak Bozdoğanlı hemşehrilerle kurdukları güçlü gönül bağı ve ortak sorumluluk duygusunu gösterdi.

Başkan Özel'in mesajı:

"Geride bıraktığımız yılda, Bozdoğan’ımızın gelişimi ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla planlı, disiplinli ve sorumluluk bilinciyle çalıştık. Hizmet üretirken adalet, eşitlik ve ortak akıl ilkelerini esas alarak, ilçemizin tüm mahallelerine dengeli şekilde hizmet ulaştırmayı temel önceliğimiz olarak gördük. 2026 yılında da birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, toplumsal dayanışmayı önceleyen ve kardeşlik duygusunu pekiştiren bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alan, katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda Bozdoğan’ı her alanda daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Üstyapıdan sosyal hizmetlere, çevre düzenlemelerinden kültürel çalışmalara kadar ilçemizin geleceğine değer katan projeleri hayata geçirmeye; sürdürülebilir, kalıcı ve nitelikli hizmetler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu süreçte en büyük gücümüz, Bozdoğanlı hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü gönül bağı ve ortak sorumluluk duygusu olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2026 yılının Bozdoğan’ımıza, ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini temenni ediyor; tüm hemşehrilerimin yeni yılını saygıyla kutluyorum"

