Başkan Özlü: Düzce’nin yapı stokunun yüzde 80’ini yeniledik

Başkan Özlü’den Meclis Değerlendirmesi

Düzce Belediye Meclisi toplantısında konuşan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin geleceğini şekillendirecek vizyon projelere kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Özlü, yapılan ve planlanan projelerin şehre katma değer sağlayacağına vurgu yaptı.

Kentsel dönüşüm ve deprem güvenliği

Özlü, meclisteki konuşmasında 12 Kasım 1999 Düzce depreminin 26. yıldönümüne dikkat çekti ve kentsel dönüşüm yaklaşımını özetleyerek şunları söyledi: "Tüm imar uygulamalarında önceliğimiz depreme dayanıklı binalar inşa etmek oldu. Depremin bize gösterdiği gerçekleri gördük, bugüne kadar Düzce’de örnek çalışmalara imza attık. Bilimsel çalışmaların ışığında, sıkı denetimler ve yaptırımlarla kentsel dönüşümü uyguladık. Günümüze kadar Düzce’mizin yapı stokunu yüzde 80 oranında yeniledik. Güvenli yapıların inşasını sağlayarak vatandaşımızın güvenini kazandık. Bugün Düzce’de kaçak yapılara müsamaha göstermeden, yüksek katlı yapılaşmaya karşı yatay mimarinin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyoruz".

Yerel ve ulusal takdir

Özlü, Ekim ayı meclis kararına atıfta bulunarak Gazze’nin Düzce ile kardeş şehir ilan edildiğini hatırlattı ve "Filistin’e barışın gelmesi, oradaki kardeşlerimizin huzura kavuşması ve bölgemizin geleceği adına atılacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 22 Ekim’deki ziyareti sırasında belediyeyi örnek gösterdiğini aktardı ve yapılan çalışmaların ülke yönetimi tarafından takdir edildiğini vurguladı: ‘ekonomiyi destekleyici belediyeciliğin en güzel örneklerine imza attığımızı ve Düzce’nin sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle, ticaretiyle çok sektörlü bir vilayet olduğunu’ belirttiler.

Su altyapısı yatırımı

Ağustos ayında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile temelini attıkları Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi hakkında bilgi veren Özlü, projenin DSİ tarafından 1,3 milyar lira bedelle ihale edildiğini ve tesisin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Düzce İçme Suyu Temin Projesi kapsamında yazışmalar ve prosedürlerin zamanında yürütüldüğünü belirten Özlü, bu çalışmayı "Düzce için gerçek anlamda bir hamle" olarak nitelendirdi.

Tarım Akademisi ve yerel tohum çalışmaları

Başkan Özlü, Düzce Belediyesi Tarım Akademisi’nin Türkiye için örnek bir proje haline geldiğini söyledi. 200 dönümlük arazide yürütülen çalışmalarda tıbbi aromatik bitkiler üretildiğini ve Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi ile kekik, adaçayı, biberiye ve melisa gibi yerel, hormonsuz tohumların korunduğunu belirtti. Özlü, çiftçilere sertifikalı eğitimler verilip tohumların üreticilere dağıtıldığını vurgulayarak bu işi bir vatan borcu olarak gördüklerini ifade etti.

Konuralp Antik Kenti ve turizm atağı

Vizyon projelerden Konuralp Antik Kenti çalışmaları hakkında bilgi veren Özlü, "Çok uzun yıllar boyunca ihmal edilen ve değeri bilinmeyen bu bölgeyi; şehrimizin ve ülkemizin önde gelen turizm alanlarından biri yapmak için büyük uğraş verdim. Konuralp’te 40 yılda yapılacak işi 5 yılda yaptık. Konuralp Antik Kenti kazılarımız artık bitme aşamasına geldi. Bugün geldiğimiz aşamada; Konuralp Antik Kentinde restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Ayrıca, Konuralp’ten çıkan eserlerin sergilenmesi için yeni bir müze yapacağız" dedi. Konuralp’in Düzce’nin turizm gelirlerine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Bölgesel turizm vizyonu

Özlü, Düzce’nin gastronomisi, denizi, ormanları, şelaleleri, mağaraları ve endemik bitkileriyle öne çıkacağını belirterek bölgesel bir turizm yaklaşımı benimsediklerini anlattı. Hedef olarak Düzce’ye her hafta 10 bin kişi getirilmesi gösterildi. Batı Karadeniz’i bütüncül ele alan plan kapsamında Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Bolu illerini kapsayan bir Düzce Turizm Master Planı hazırlandığını aktardı.

Yeşil alan ve kentsel dönüşüm projeleri

Kültür Mahallesi’ndeki eski stadyum alanında yapılan Millet Bahçesi-2 Projesi ile yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, millet kıraathanesi ve sosyal donatılar inşa edileceğini belirten Özlü, yeni yaya yolu "Yeşil Yol" ile şehrin iki büyük yeşil alanının birbirine bağlanacağını söyledi. Cedidiye Kent Meydanı Projesi’nin ikinci etabına da başlandığını ve projenin tamamlandığında bölgenin estetik ve işlevsel bir kimliğe kavuşacağını ekledi.

Son mesaj

Konuşmasını meclis üyelerine hitap ederek tamamlayan Özlü, "Sizlerden isteğim; her zaman olduğu gibi projelerimize sahip çıkmanızdır. Ben ve ekip arkadaşlarım; Düzce’nin geleceği için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Kendimizi asla klasik belediyecilik işleriyle sınırlandırmadan, geleceğe matuf, şehrimizin kazanacağı, vizyon projelerle yolumuza devam edeceğiz. Makul, mantıklı, ahlaki ve gerçek anlamda şehrimizi ilgilendiren her türlü eleştiriye ve öneriye sonuna kadar açık olacağız. Ama hesap güden, bir hesabın veya çıkarın parçası olan her eleştiriye de elimizin tersiyle iteceğiz" dedi.

