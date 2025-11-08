Başkan Palancıoğlu Mektep Melikgazi Öğrencileriyle Buluştu

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tarihi Filinta Konağı'nda Mektep Melikgazi öğrencilerine kariyer ve yaşam tavsiyeleri verdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:48
Başkan Palancıoğlu Mektep Melikgazi Öğrencileriyle Buluştu

Başkan Palancıoğlu Mektep Melikgazi Öğrencileriyle Buluştu

Tarihi Filinta Konağı'nda "Kariyer İnceleme" dersi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Tarihi Filinta Konağı’nda samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleştirilen ders kapsamında Başkan Palancıoğlu, öğrencilere kendi hayatından kesitler ve tecrübelerini aktardı; gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Palancıoğlu'nun vurguladıkları arasında; eğitimde uzmanlardan derinlemesine öğrenme, söyleşi ve etkinliklerle kendini geliştirme ve kişisel disiplindi.

"Mektep Melikgazi, Valimiz Gökmen Çiçek Beyin destekleri ile hayata geçti. Mektep Melikgazi ile öğrencilerimiz, birçok alanda konunun uzmanlarından derinlemesine bir eğitim alıyor. Söyleşiler, konferanslar, tiyatro gibi birçok etkinliklerle de eğitimlerine katkı sağlıyorlar. Sizlere birkaç tavsiyede bulunacak olursak, hayatınızda her zaman ne yapıyorsanız yapın, en iyisini yapmaya özen gösterin. Kendine güvenen istikrarlı gençlerin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Başarmak için çok çalışmalı ve azimli olmalısınız. Ülkeniz için her zaman en iyisini düşünün ve yapın. Türkiye’nin geleceği siz başarılı gençlerin elinde. Çok gezen de çok okuyan da her zaman iyi bilir. Yıllar çok hızlı geçiyor o yüzden zamanı çok iyi değerlendirmek lazım. Kendinize güveniniz tam olsun özgüvenli olun. Bir yabancı dil muhakkak öğrenmelisiniz, farklı ülkeleri gezin. Bol bol kitap okuyun. Güzel ve güvenilir dostluklar edinin. Çalışmalarınızın yanında sosyal hayatta aktif olmayı da unutmayın Muhakkak kültürel etkinlikleri takip edin. Sanatla ve sporla ilgilenin. Bizler sizlere ancak örnek olabilir, rehberlik edebiliriz ancak sizler kendi yolunuzda başarıyla ilerlemelisiniz. Burada amacımız sizlerin iyi konumlara geldiğini görmek. Siz gençler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizin başarılı olmanız Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu projemizin daha iyi ilerlemesine de imkan tanıyacak inşallah. Bu vesile ile bu programda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, eğitim hayatınızda sizlere başarılar dilerim" dedi.

