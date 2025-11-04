Başkan Pütün Uyardı: Süt ve Yem Krizi Çiftçiyi Bitiriyor

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, düşük süt fiyatları ve yüksek yem maliyetlerinin üreticileri vazgeçirme noktasına getirdiğini, 10 yıl içinde üretimin yok olabileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:58
Başkan Pütün Uyardı: Süt ve Yem Krizi Çiftçiyi Bitiriyor

Başkan Pütün Uyardı: Süt ve Yem Krizi Çiftçiyi Bitiriyor

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve süt üretiminde yaşanan sıkıntıların üreticileri zor duruma soktuğunu belirtti. Pütün, düşük süt fiyatları ve yükselen yem maliyetlerinin çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını vurguladı.

Süt alımında adaletsizlik ve üreticinin çaresizliği

"Sütü ucuza satıyoruz, yemi pahalıya alıyoruz. Zarar etmemek için kaba yemi kendimiz üretiyoruz" diyen Pütün, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen litre fiyatına rağmen firmaların daha düşük rakamlara süt aldığını aktardı. Pütün, üreticiler itiraz ettiğinde firmaların süt alımını durdurmakla tehdit ettiğini ve bunun üreticileri geri adım attırdığını söyledi.

Pütün ayrıca günlük 300 litre üretim yaptığını ve aylık olarak 2 ton süt sattığını ifade etti. Sütü kendilerinin işleyememesi nedeniyle üreticilerin ellerindeki sütü ucuza vermek zorunda kaldığını belirtti.

Yem maliyetleri üretimi baskılıyor

Pütün, yem fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekerek, 19 proteinli yemin 50 kiloluk bir çuvalı 700 TL ve 21 proteinli yemin 50 kiloluk bir çuvalı 750 TL olduğunu söyledi. Çiftçilerin maliyetleri düşürmek için kaba yemi kendilerinin ürettiğini, tüm yemleri dışarıdan almak durumunda besiciliğin karlı olmayacağını vurguladı.

Gelecek kaygısı: Besicilik ve çiftçilik yok olma tehlikesinde

Pütün, ekonomik olarak zora düşen üreticilerin besiciliği bıraktığını, süt veren hayvanların yasak olmasına rağmen kesime gönderildiğini belirtti. Yetiştiricilerin veterinerden aldıkları belgelerle hayvanları kesime götürdüğünü aktardı. Ayrıca, süt üretimi azaldığı için firmaların yurt dışından süt tozu ithal ettiğini; "Bizim ülkemizde üretilen süt tozunu ihracatla yurt dışına satıp sonra süt kalmayınca geri ithalat yapıyoruz." sözleriyle durumu özetledi.

"Besicilik ve çiftçilik bizim neslimizle kaybolacak" diyen Pütün, Türkiye genelinde 45 yaşından küçük kişilerin besicilikle uğraşmadığını ve bunun sonucunda on yıl sonra üretim yapacak çiftçi kalmayacağını ifade etti. Pütün, "10 sene sonra üretim yapacak çiftçi kalmayacak. Dünya genelinde çiftçi üretim yapmadığında insanlık aç kalır. Üretimin artması için devletin çiftçiye destek olması gerekiyor. Genç nesillerin tarımsal üretim yapması ve desteklenmesi için Devletten yardım bekliyoruz" diyerek devlet desteği çağrısında bulundu.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SÜT ÜRETİMİNDE YAŞANAN SIKINTILARIN ÇİFTÇİYİ OLUMSUZ...

BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SÜT ÜRETİMİNDE YAŞANAN SIKINTILARIN ÇİFTÇİYİ OLUMSUZ ETKİLEDİĞİNİ BELİRTEN BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN, "SÜTÜ UCUZA SATIYORUZ, YEMİ PAHALIYA ALIYORUZ. ZARAR ETMEMEK İÇİN KABA YEMİ KENDİMİZ ÜRETİYORUZ" DEDİ.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SÜT ÜRETİMİNDE YAŞANAN SIKINTILARIN ÇİFTÇİYİ OLUMSUZ...

İLGİLİ HABERLER

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti
3
Köln'de AKİB Yatırım Forumu: Kayserili İş Dünyası Avrupa'da Buluştu
4
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
5
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
6
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı
7
Marles: "Çin Dünyanın En Büyük Askeri Yığınağını Yapıyor" — Avustralya Donanmasını Güçlendiriyor

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti