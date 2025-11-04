Başkan Pütün Uyardı: Süt ve Yem Krizi Çiftçiyi Bitiriyor

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve süt üretiminde yaşanan sıkıntıların üreticileri zor duruma soktuğunu belirtti. Pütün, düşük süt fiyatları ve yükselen yem maliyetlerinin çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını vurguladı.

Süt alımında adaletsizlik ve üreticinin çaresizliği

"Sütü ucuza satıyoruz, yemi pahalıya alıyoruz. Zarar etmemek için kaba yemi kendimiz üretiyoruz" diyen Pütün, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen litre fiyatına rağmen firmaların daha düşük rakamlara süt aldığını aktardı. Pütün, üreticiler itiraz ettiğinde firmaların süt alımını durdurmakla tehdit ettiğini ve bunun üreticileri geri adım attırdığını söyledi.

Pütün ayrıca günlük 300 litre üretim yaptığını ve aylık olarak 2 ton süt sattığını ifade etti. Sütü kendilerinin işleyememesi nedeniyle üreticilerin ellerindeki sütü ucuza vermek zorunda kaldığını belirtti.

Yem maliyetleri üretimi baskılıyor

Pütün, yem fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekerek, 19 proteinli yemin 50 kiloluk bir çuvalı 700 TL ve 21 proteinli yemin 50 kiloluk bir çuvalı 750 TL olduğunu söyledi. Çiftçilerin maliyetleri düşürmek için kaba yemi kendilerinin ürettiğini, tüm yemleri dışarıdan almak durumunda besiciliğin karlı olmayacağını vurguladı.

Gelecek kaygısı: Besicilik ve çiftçilik yok olma tehlikesinde

Pütün, ekonomik olarak zora düşen üreticilerin besiciliği bıraktığını, süt veren hayvanların yasak olmasına rağmen kesime gönderildiğini belirtti. Yetiştiricilerin veterinerden aldıkları belgelerle hayvanları kesime götürdüğünü aktardı. Ayrıca, süt üretimi azaldığı için firmaların yurt dışından süt tozu ithal ettiğini; "Bizim ülkemizde üretilen süt tozunu ihracatla yurt dışına satıp sonra süt kalmayınca geri ithalat yapıyoruz." sözleriyle durumu özetledi.

"Besicilik ve çiftçilik bizim neslimizle kaybolacak" diyen Pütün, Türkiye genelinde 45 yaşından küçük kişilerin besicilikle uğraşmadığını ve bunun sonucunda on yıl sonra üretim yapacak çiftçi kalmayacağını ifade etti. Pütün, "10 sene sonra üretim yapacak çiftçi kalmayacak. Dünya genelinde çiftçi üretim yapmadığında insanlık aç kalır. Üretimin artması için devletin çiftçiye destek olması gerekiyor. Genç nesillerin tarımsal üretim yapması ve desteklenmesi için Devletten yardım bekliyoruz" diyerek devlet desteği çağrısında bulundu.

