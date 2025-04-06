Başkan Şahin, Anadolu Ajansı'nın 105. yılını kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı’nın 105. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Şahin, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeydeki basın gücündeki önemli rolüne vurgu yaptı.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı’nın tarih boyunca birçok önemli olaya tanıklık ettiğini ve Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma konusundaki katkılarını takdirle karşıladığını ifade etti. "Anadolu Ajansı, sadece haber üretmekle kalmayıp, aynı zamanda milletimizin sesi olmuştur" dedi.

Bu özel günde, Gaziantep'teki tüm medya mensuplarını da unutmayan Şahin, yerel medyanın da Anadolu Ajansı'nın sağladığı bilgilerle güçlendiğini belirtti. Böylelikle, Gaziantep'in de ulusal ve uluslararası platformda daha iyi temsil edilmesi adına önemli adımlar atıldığını ifade etti.