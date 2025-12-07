Başkan Sandıkçı: Üniversite Öğrencilerine Verdiğimiz Burslar Hesaplarda

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeden üniversiteye giren tüm öğrencilere yönelik burs desteğinin devam ettiğini ve 2025 yılı Aralık ayı burs ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Burs Desteği Kesintisiz Sürüyor

Sandıkçı, eğitim alanındaki projelere öncelik verdiklerini belirterek, Canik'ten üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere destek sağladıklarını söyledi. İlçemizden üniversiteyi kazanan öğrencilerimizin tamamına 3 yıldır herhangi bir özel koşul olmaksızın burs desteği sunduklarını vurguladı.

Başkanın Açıklaması

Sandıkçı, "Canik’imizde eğitime yönelik örnek projeleri hayata geçiriyor, öğrencilerimize yönelik desteklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu yıl da ilçemizden üniversiteyi kazanan tüm öğrencilerimize burs desteği sağlıyoruz. İlçemizden üniversiteyi kazanan öğrencilerimizin tamamına 3 yıldır herhangi bir özel koşul olmaksızın burs desteği sağlamayı sürdürüyoruz. Üniversite öğrencilerimize yönelik burs desteğimiz çerçevesinde 2025 yılı Aralık ayı burs ödemelerini öğrencilerimizin hesaplarına gerçekleştirdik. Burs desteğimizle öğrencilerimizin ve ailelerimizin eğitim harcamalarına katkılarda bulunmaya devam ediyoruz. ’Eğitim Dostu Belediye’ ünvanımız ile eğitime ve eğitim hayatına dair örnek olan, eğitimde farkındalık oluşturan çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz"

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI