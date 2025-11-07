Başkan Semih Balaban'dan Laleli'de Esnaf Ziyareti: Talepler Yerinde Dinlendi

Başkan Semih Balaban Laleli'de Esnafı Ziyaret Etti

İstekler yerinde not alındı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kent genelindeki esnaf ziyaretleri kapsamında bu kez Laleli Mahallesini dolaşarak esnafa ’Hayırlı işler’ diledi.

Göreve geldiği günden bu yana vatandaş ve esnafla yakın temas kurmaya özen gösteren Başkan Balaban'a ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan ve Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin eşlik etti. Yapılan görüşmelerde esnaf ve vatandaşların talep ve önerileri not alındı.

Balaban, mahalledeki iş yerlerini tek tek gezip, kıraathanelerde vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi. Esnafın her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Balaban, "Üreten, alın teriyle kentimize değer katan esnafımız Yunusemre’mizin bel kemiğidir. Bizler esnafımızın sesine kulak veren, ihtiyaçlarını yerinde tespit eden bir anlayışla çalışıyoruz. Her mahallemizde olduğu gibi Laleli’de de vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın yanındayız. Birlikte hareket ederek daha yaşanabilir bir Yunusemre’yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

