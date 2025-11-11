Başkan Şenol Kul’dan 'Kardeşlik' Vurgusu — Çangallar Mahallesi Ziyareti

Ziyaret ve mahalle buluşması

Samsun’un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Çangallar Mahallesi Haydarağa mevkisinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallede tamamlanan yol ve parke çalışmalarından dolayı teşekkür eden mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Kul, çay eşliğinde sohbet ederek sorunları dinledi ve talepleri not aldı.

Birlik ve kardeşlik mesajı

Ziyarette konuşan Başkan Kul, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının birliği ve kardeşliğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Biz hepimiz Türkiye’de doğmaktan, bu bayrağın altında yaşamaktan onur duyuyoruz. Rabb’imiz bizleri bayraksız ve vatansız bırakmasın. Huzur ve kardeşlik içinde tüm insanımız bizim kardeşimizdir. Yeryüzünde binlerce renk ve çiçek var, birbirimize değer vereceğiz."

Gönül Belediyeciliği vurgusu

Program kapsamında gerçekleşen ziyaret, Terme Belediyesi’nin "Gönül Belediyeciliği" buluşmaları çerçevesinde yoğun ilgi ve samimi bir atmosferde geçti. Başkan Kul, mahalle sakinlerinin takdir ve memnuniyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gönül Belediyeciliği anlayışını şu sözlerle özetledi:

"Çangallar Mahallesi sakinlerinin samimi misafirperverlikleri ve hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından takdir edilmesi bizler için en büyük moral kaynağıdır. Gayemiz bellidir: Gönüllere dokunan bir Terme inşa etmek. Her mahallemizde aynı azimle çalışıyoruz. Birlikte güçlüyüz ve Terme’mizi geleceğe taşıma hedefimizde kararlıyız."

Program, Başkan Kul’un mahalle sakinlerine teşekkür etmesiyle sona erdi.

