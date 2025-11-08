Başkan Taşkın: "Battalgazi’nin her noktasında kalıcı eserler yükseliyor"

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, göreve geldiği 19 aylık süreçte tamamlanan ve yapımı süren yatırımları basın mensuplarıyla birlikte gezerek Belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Taşkın, ilçede hayata geçirilen projelerin vatandaşların yaşamına doğrudan dokunduğunu vurguladı.

Yerinde inceleme: 10 proje

Basın mensuplarıyla yapılan gezi kapsamında Yeniköy Mahallesi Hayvan Barınağı, Orduzu Çarşıbaşı Alanı, Gelinciktepe Kadın Yaşam Merkezi, Hasırcılar Mahallesi Taziye Evi, Korucuk Afet ve İnsani Yardım Lojistik Deposu, Toygar-Boran Süt Toplama Merkezi, Hacıhaliloğluçiftliği GES Projesi, Kırkgöz Sahil Park Düğün Bahçesi, Derme Deresi Alanı ve Kilit Taşı Üretim Tesisi yerinde incelendi.

Genel değerlendirme

Taşkın, "Kadından üreticiye, gençten çiftçiye kadar herkesin yaşamına dokunan projeleri hayata geçiriyoruz." diyerek, tüm projelerin Battalgazi’nin sosyal ve ekonomik gelişimi açısından önemine dikkat çekti. "Her bir yatırımımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya, ilçemizin geleceğini daha güçlü temeller üzerine kurmaya yöneliktir. Tamamlanan ve devam eden tüm çalışmalarımız Battalgazi’mize hayırlı olsun. Biz hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sokaklarımızı yeniden ihya edeceğiz"

Şehir merkezindeki dönüşüm süreci nedeniyle bir dönem sokak çalışmalarının ertelendiğini belirten Taşkın, "İki yıldır biz şehir merkezine çok fazla giremedik. Çünkü inşaat devam ediyor, sokağa harcayacağımız her para telef olacak. Ancak Nisan’dan sonra Mayıs ayında hepimiz biliyoruz ki artık inşaatların çoğu yüzde 90’ı bitmiş olacak. Ve Malatyalı hemşerilerimiz bizden bu sokakların iyileştirilmesini bekleyecek. Biz de hazırlık olarak kilit taşı fabrikamızı faaliyete geçirdik. İnşallah bahara bismillah deyip sokaklarımızı güzelleştirip hemşerilerimizin kullanımına açacağız" dedi.

Kilit taşı ve bordür üretim tesisi hakkında Taşkın, tesisin Malatya’da ilk ve tek örnek olduğunu belirterek, "Günlük 3 bin metrekare kilitli parke taşı ve 11 bin metre bordür üretebiliyoruz. Aynı makineyle hem taş hem beton üretimi yapabiliyoruz. Bu sayede hem zaman hem maliyet tasarrufu sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadın Yaşam Merkezi: Rehabilitasyon ve üretim

Gelinciktepe’de inşa edilen Kadın Yaşam Merkezini gezen Taşkın, merkezin 6 ay önce hizmete açıldığını ve semt konağı olarak halkın kullanımına sunulduğunu söyledi. "Daha çok ev hanımlarımız için bir rehabilitasyon merkezi gibi hizmet veriyor. Resim, dikiş-nakış ve özellikle seramik atölyeleri tam bir terapi merkezi. Kadınlarımız burada hem üretim yapıyor hem de sosyalleşiyor. İnşallah bu tip semt konaklarını Battalgazimiz’de artıracağız" dedi.

Taşkın, merkezin modern donanımlı sınıflar, uzman eğitmen kadrosu ve sürekli atölye programlarıyla kadınlara mesleki gelişim ve dayanışma imkânı sunduğunu vurguladı.

Çarşıbaşı Alanı: Yeşille bütünleşen şehir

Orduzu Göleti’nden Çınarpark’a kadar uzanan 180 dönümlük Çarşıbaşı Alanı projesinin %70 seviyesine getirildiğini ifade eden Taşkın, projenin hemen yanına 9 bin konutun taşınacağını belirtti. "TOKİ’mizin ve devletimizin inşa ettiği bu yeni şehre yeşil bir nefes alanı kazandırıyoruz. Nisan ayı sonunda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Proje kapsamında 1.400 m² akvaryum, 1.000 m² kapalı çocuk oyun parkı, kütüphane, botanik market, yürüyüş ve bisiklet yolları yer alacak. Taşkın, "Bu proje tamamlandığında Battalgazi, sadece konutlarıyla değil, çevre düzeniyle de örnek bir yaşam alanına dönüşecek" diye konuştu.

Derme Deresi: Şehrin 'gerdanlığı'

Derme Deresi Alanı’nın önceki dönemde kaba inşaatının tamamlandığını belirten Taşkın, "Derme Deresi bizden önceki arkadaşların döneminde yüzde 60 seviyesinde kaba inşaatı bitmiş haldeydi. 13 ay gibi kısa sürede tüm ince işlerini tamamladık. Şehit Fevzi, Taştepe, Beylerbaşı ve Selçuklu mahallelerimizin hizmetine sunduk. Şehrin merkezinde bir gerdanlık gibi duruyor" dedi.

Yaklaşık 78 bin m² alanda kurulan projede 35 bin m² yeşil alan, çocuk oyun alanları, ışıklı yürüyüş yolları, kaykay pisti ve su gösteri havuzları bulunuyor. Taşkın, alanın Malatya’nın en önemli sosyal yaşam merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Taziye evleri ve sosyal mekânlar

Hasırcılar Mahallesi Taziye Evi’nin Malatya’da belediye eliyle işletilen ilk taziye evi olduğunu hatırlatan Taşkın, "Burada başlattığımız kampanyayla hayırseverlerimizi sürece dahil ettik. Bugün Battalgazimizde 8 taziye evi inşaatı devam ediyor. Sene sonuna kadar iki tanesini daha hizmete açacağız. Artık vatandaşlarımız yazın sıcağında, kışın soğuğunda plastik sandalyelerde taziye kabul etmeyecek. Klimalı, ferah, modern mekanlarda misafirlerini ağırlayacak" dedi.

Taşkın, taziye evlerinin ortalama 9 milyon TL maliyetle, engelli erişimine uygun şekilde, ikram alanı ve çok amaçlı salonlarla inşa edildiğini belirtti.

Afet ve insani yardım lojistik deposu

Korucuk Mevkii’ndeki Afet ve İnsani Yardım Lojistik Deposunu da inceleyen Taşkın, "İlk 6 ay içinde tamamladığımız bu merkez 600 m² ağır çelik yapıya sahip. AFAD’ın da kullanabileceği malzemeler burada depolanıyor. Kazmasından jeneratörüne kadar tüm afet ekipmanları elimizin altında. Ayrıca sosyal yardımlaşma malzemelerimizin tamamını burada saklıyoruz: giysi, ayakkabı, gıda kolisi, bisiklet, kanepe, beyaz eşya... Geçen Ramazan ayında faaliyete geçirdik, binlerce hemşehrimize dokunduk" ifadelerini kullandı.

Üreticiye destek: Süt Toplama Merkezi

Boran köyündeki Süt Toplama Merkezi ile ilgili Taşkın, "Çiftçilerimizin ve süt üreticilerimizin işini kolaylaştırmak için 20 ton kapasiteli modern bir tesis kurduk ve Süt Üreticileri Birliği’ne teslim ettik. Üreticimizin sütü burada soğutma ve hijyen koşullarında toplanıyor, değer kaybı olmadan pazara ulaşıyor. Böylece hem ürün hem gelir kaybını önlüyoruz" dedi.

Hayvan barınağı: Sokak hayvanlarına bakım

Yeniköy Mahallesi’nde yapımı süren Hayvan Barınağı hakkında Taşkın, "Sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz. Köpekleri ölümden kurtaracağız. Onları Malatya’nın ikinci köpek barınağı olan bu merkeze getirip bakım altına alacağız. Sokaklarımızı sağlıklı hale getireceğiz, güvende hale getireceğiz" dedi.

Tesisin 68 dönümlük alanda kurulduğunu ve bin hayvan kapasitesine sahip olacağını belirten Taşkın, merkezde veteriner birimleri, hayvan hastanesi ve sosyal alanların yer alacağını söyledi.

Enerjide yerli kaynak: GES Projesi

Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi’ndeki Güneş Enerji Santrali (GES) ile ilgili Taşkın, "970 kW kapasiteli bu tesis 30 milyon TL yatırımla kuruldu. 20 dönümlük alanda 1.975 adet 585 watt’lık bifacial panel ve 4 adet 330 kW inverterle donatıldı. 2026 yılında enerji ihtiyacımızın tamamını kendi üretimimizle karşılayacağız" dedi.

Taşkın, yatırımla belediye bütçesine yıllık tasarruf sağlanacağını ve karbon salınımının azalacağını vurguladı.

Kırkgöz Sahil Park Düğün Bahçesi

Kırkgöz Sahil Park Düğün Bahçesinin 11 bin m² alanda, 2 bin kişilik kapasiteye sahip olduğunu belirten Taşkın, "Burası sadece bir düğün salonu değil; nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinlikler için modern bir buluşma noktası. Hem doğal güzelliği hem de ferah yapısıyla Battalgazimizin sosyal hayatına yeni bir soluk kazandırdık" dedi.

Kapanış: Hizmet kervanı devam edecek

Ziyaretlerin sonunda Taşkın, "Değerli arkadaşlar, Bugün gezdiğimiz ve şu anda özet geçtiğim 10 eseri Battalgazi’nin hizmetine sunduk. AK Parti belediyeciliği hizmet ve eser üretme seferberliğidir. Biz de bu süreçte ilçemize kalıcı yatırımlar kazandırdık. Eser demek, para ve emek sarf ederek elle dokunulan, gözle görülen bir şey demektir. Sizler de bugün sahada gördünüz. Hizmet kervanımız durmadan devam edecek. Yara almış bu memleketi millet, devlet el ele vererek yeniden ayağa kaldıracağız" şeklinde konuşarak ziyaretleri sonlandırdı.

