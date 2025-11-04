Başkan Taşkın: Orduzu ve Bahçebaşı’nda konut teslimleri başladı

Meclis toplantısında son durum açıklandı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde belediye meclisinin 2025 yılı Kasım ayı olağan toplantısı, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında yapıldı. Toplantıda deprem sonrası yürütülen kalıcı konut teslimleri, şehir merkezi dönüşüm çalışmaları ve imar konuları ele alındı. Toplantıda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Konut teslimleri ve rezerv alanları

Toplantının açılışında konuşan Başkan Taşkın, 6 Şubat depremlerinin ardından konut çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek, Orduzu ve Bahçebaşı bölgelerindeki konutların büyük bir bölümünün tamamlandığını ifade etti.

Taşkın: "Geçtiğimiz hafta yaklaşık bin aile anahtar teslimi yaparak yeni evlerine taşınmaya başladı. Rezerv alanlarında da elektrik ve doğal gaz testlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşlarımız kısa süre içinde evlerine yerleşmiş olacak."

Şehir dönüşümü ve yeni çarşı projesi

Şehir genelindeki toplam dönüşüm çalışmalarına dair bilgi veren Taşkın, Malatya’da 103 bin bağımsız bölümde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kent merkezindeki yeni çarşı projesine de değinen Taşkın, "Çarşı bölgesinde geniş kaldırımlar ve yayalaştırılmış alanlarla modern bir yapı oluşturuluyor. Alt kısımda 900 araçlık otopark bulunuyor. Yıl sonunda çarşının büyük bölümü tamamlanmış olacak" diye konuştu.

Konut teslimlerinin artmasıyla birlikte kentte kira baskısının azaldığını vurgulayan Taşkın, yeni yerleşim alanlarının vatandaşlara daha ekonomik ve konforlu yaşam imkanları sunduğunu kaydetti.

Taşkın, Battalgazi ilçesinin deprem sonrası hızlı toparlanan bölgeler arasında yer aldığını belirterek, "Altyapı, parklar, ulaşım hatları ve sosyal alanlarla daha yaşanabilir bir şehir ortaya çıkıyor" dedi.

