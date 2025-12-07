Başkan Ulutaş Akçadağ'da Rezerv Alanlarını İnceledi

İlçede 1. ve 2. etap çalışmalar yerinde değerlendirildi

Malatya Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçe merkezinde devam eden 1. ve 2. etap rezerv alanlarındaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelere Emlak Konut Uygulama Müdürü ve MASKİ ilçe müdürleri eşlik etti. Bölgedeki konut ve iş yeri yapımlarını değerlendiren Ulutaş, yürütülen işlerin planlanan şekilde ilerlediğini vurguladı.

Projeye ilişkin açıklama yapan Başkan Ulutaş, ilçenin çehresini değiştirecek kapsamlı bir dönüşümün hayata geçirildiğini belirterek, "Vatandaşlarımız için daha güvenli, modern ve yaşanabilir alanlar oluşturmak adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Hedefimiz geleceğe değer katan, ilçemize uzun yıllar hizmet edecek kalıcı bir şehir mirası bırakmaktır" dedi.

BAŞKAN ULUTAŞ REZERV ALANLARINDAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ