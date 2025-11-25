Başkan Yıldırımkaya: Nysa'daki Yeni Buluntular Sultanhisar Tarihine Işık Tutuyor

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Nysa Antik Kenti'ndeki yeni buluntuların ilçenin kültürel mirasını güçlendirdiğini ve korunacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:32
Kazı çalışmalarında ortaya çıkan buluntular ilçenin tarihine yeni pencere açtı

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Nysa Antik Kentindeki kazı alanında yaptığı incelemelerin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yürütülen kazılarda ortaya çıkan yeni buluntuların bölgenin binlerce yıllık geçmişine ışık tuttuğunu vurguladı.

Yıldırımkaya, kazı başkanı Prof. Dr. Hakan Öztaner'den çalışmalar hakkında bilgi aldığını belirterek, her yeni keşfin geçmişle bugün arasında kurulan güçlü bir köprünün parçası olduğunu söyledi.

"İlçemizin kalbinde yer alan bu kadim şehirde gün yüzüne çıkan her yeni buluntu, Nysa’nın uygarlık tarihindeki yerini bir kez daha hatırlatıyor. Bu toprakların binlerce yıldır taşıdığı kültür, sanat ve yaşam izleri, geleceğe bırakacağımız en kıymetli miraslarımızdan biridir. Tarih yeniden nefes alıyor, Nysa’nın sessiz taşları bizlere bugün yeniden konuşuyor"

Başkan Yıldırımkaya, Sultanhisar Belediyesi olarak antik kentin eşsiz mirasını korumaya, tanıtmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. Kazı çalışmalarının ilçenin kültürel kimliğini güçlendirdiğini ve turizme katkı sağlayacağını belirtti.

Yetkililer, Nysa’daki arkeolojik çalışmaların sürdürülmesinin bölge tarihinin daha iyi anlaşılmasına olanak tanıyacağını, bulunan eserlerin korunması ve sergilenmesi için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

