Başkan Zencirci: Gençlerimizin sesine kulak veriyoruz - ADÜ Germencik Yamantürk MYO

Başkan Burak Zencirci, ADÜ Germencik Yamantürk MYO öğrencileriyle buluşarak barınma, ulaşım ve kampüs taleplerini dinledi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 15:50
ADÜ Germencik Yamantürk MYO'da öğrencilerle buluşma

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, gençlerin taleplerini ve düşüncelerini dinledi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğrenciler barınmadan ulaşıma, sosyal yaşamdan kampüs imkanlarına kadar birçok konuda görüşlerini paylaştı.

Zencirci, gençlerin fikirlerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Gençlerimizin sesine kulak veriyoruz"

"Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu’nda gençlerimizle buluştuk. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede onların sesine kulak verdik, notlarımızı aldık. Barınmadan ulaşıma, sosyal yaşamdan kampüs imkanlarına kadar her konuda düşüncelerini paylaştılar. Gençlerimizin samimiyeti ve enerjisiyle dolu dolu bir gün yaşadık. Ziyaretimizde bizleri misafir eden değerli Okul Müdürümüz Dr. Mesut Ekmekçi hocamıza ve kıymetli öğrencilerimize nazik misafirperverlikleri için gönülden teşekkür ediyorum. Eğitim alanında ilçemiz için büyük önem taşıyan Meslek Yüksekokulumuzun gelişimi adına her zaman destek olmaya devam edeceğiz"

