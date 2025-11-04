Başkan Zencirci: Gençlerimizin sesine kulak veriyoruz

ADÜ Germencik Yamantürk MYO'da öğrencilerle buluşma

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, gençlerin taleplerini ve düşüncelerini dinledi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğrenciler barınmadan ulaşıma, sosyal yaşamdan kampüs imkanlarına kadar birçok konuda görüşlerini paylaştı.

Zencirci, gençlerin fikirlerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Gençlerimizin sesine kulak veriyoruz"

"Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu’nda gençlerimizle buluştuk. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede onların sesine kulak verdik, notlarımızı aldık. Barınmadan ulaşıma, sosyal yaşamdan kampüs imkanlarına kadar her konuda düşüncelerini paylaştılar. Gençlerimizin samimiyeti ve enerjisiyle dolu dolu bir gün yaşadık. Ziyaretimizde bizleri misafir eden değerli Okul Müdürümüz Dr. Mesut Ekmekçi hocamıza ve kıymetli öğrencilerimize nazik misafirperverlikleri için gönülden teşekkür ediyorum. Eğitim alanında ilçemiz için büyük önem taşıyan Meslek Yüksekokulumuzun gelişimi adına her zaman destek olmaya devam edeceğiz"

ADÜ GERMENCİK YAMANTÜRK MYO ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK GENÇLERİN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEYEN GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ; "GENÇLERİMİZİN SESİNE KULAK VERİYORUZ" DEDİ.