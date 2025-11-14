Başkan Zencirci, Germencik'in Minik Jimnastikçilerini Ağırladı

Başkan Zencirci, minik jimnastikçileri ağırladı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediyeye bağlı Kültür, Sanat ve Spor Merkezleri’nde eğitim gören jimnastik öğrencileri ve eğitmenlerini ağırladı.

Her gösterilerinde renkli görüntüler ortaya koyan minik sporcularla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Zencirci, ara tatilini kitap okuyarak değerlendireceklerine dair söz aldı. Öğrencilerin gelişimini yakından takip ettiklerini dile getiren Başkan Zencirci, ilçede spora verilen desteğin artarak devam edeceğini vurguladı.

Sosyal medya paylaşımı

"Belediyemiz Kültür, Sanat ve Spor Merkezlerimizde eğitim gören jimnastik öğrencilerimizi ve değerli eğitmenlerimizi ağırladık. Çıktıkları her gösteride gururumuz olan miniklerimiz ile sohbet etmek oldukça keyifliydi. Ara tatili kitap okuyarak değerlendireceklerinin sözünü alırken onlar da yeni kostümleri için onay almayı unutmadılar. Yetenekli miniklerimize ve kıymetli eğitmenlerimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum"

