Başkan Zencirci, Germencik'in Minik Jimnastikçilerini Ağırladı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Kültür, Sanat ve Spor Merkezleri'ndeki jimnastik öğrencileri ve eğitmenlerini ağırladı; ara tatilini kitapla geçirme sözü aldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 11:35
Başkan Zencirci, Germencik'in Minik Jimnastikçilerini Ağırladı

Başkan Zencirci, minik jimnastikçileri ağırladı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediyeye bağlı Kültür, Sanat ve Spor Merkezleri’nde eğitim gören jimnastik öğrencileri ve eğitmenlerini ağırladı.

Her gösterilerinde renkli görüntüler ortaya koyan minik sporcularla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Zencirci, ara tatilini kitap okuyarak değerlendireceklerine dair söz aldı. Öğrencilerin gelişimini yakından takip ettiklerini dile getiren Başkan Zencirci, ilçede spora verilen desteğin artarak devam edeceğini vurguladı.

Sosyal medya paylaşımı

"Belediyemiz Kültür, Sanat ve Spor Merkezlerimizde eğitim gören jimnastik öğrencilerimizi ve değerli eğitmenlerimizi ağırladık. Çıktıkları her gösteride gururumuz olan miniklerimiz ile sohbet etmek oldukça keyifliydi. Ara tatili kitap okuyarak değerlendireceklerinin sözünü alırken onlar da yeni kostümleri için onay almayı unutmadılar. Yetenekli miniklerimize ve kıymetli eğitmenlerimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum"

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ BELEDİYEYE BAĞLI KÜLTÜR, SANAT VE SPOR MERKEZLERİ’NDE...

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ BELEDİYEYE BAĞLI KÜLTÜR, SANAT VE SPOR MERKEZLERİ’NDE EĞİTİM ALAN JİMNASTİK ÖĞRENCİLERİNİ VE EĞİTMENLERİNİ AĞIRLADI.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ BELEDİYEYE BAĞLI KÜLTÜR, SANAT VE SPOR MERKEZLERİ’NDE...

İLGİLİ HABERLER

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
2
Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi
3
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
4
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
5
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
6
Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)
7
Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları