Başkent Ankara'da Bazı Otobüs ve Metro Durakları Kapatıldı

Ankara'da bazı metro ve otobüs durakları, ODTÜ ve Beytepe gibi bölgelerde kapatıldı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 18:45
Başkent Ankara'da Bazı Otobüs ve Metro Durakları Kapatıldı

EGO Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara'da bazı metro ve otobüs duraklarının kapatıldığını duyurdu. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara Valiliği tarafından alınan karara göre, saat 18.00 itibarıyla ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ çıkışı metro duraklarında yolcu iniş ve binişlerinin durdurulduğu belirtildi.

Özellikle ODTÜ önündeki duraklar da 18.00'den itibaren kullanıma kapatıldı. Bunun yanı sıra, ODTÜ kampüsünde gerçekleştirilen otobüs ring seferi hizmetlerinin de durdurulduğu ifade edildi.

Söğütözü metro durağının ise 19.00 itibarıyla yolcu iniş ve binişlerine kapatılması planlanıyor.

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