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Başkentte '2. Erişkin Lösemi Hastaları Günü' Etkinliği Düzenlendi

BİNSENDER ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, lösemide tedavi şansının arttığına dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:17
Başkentte '2. Erişkin Lösemi Hastaları Günü' Etkinliği Düzenlendi

Başkentte '2. Erişkin Lösemi Hastaları Günü' Etkinliği Düzenlendi

Gönüllüden Biri Sen Derneği'nin (BİNSENDER) ev sahipliğinde, 2. Erişkin Lösemi Hastaları Günü etkinliği gerçekleştirildi. Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi'nde düzenlenen bu yılki etkinlikte, 10 Aralık Erişkin Lösemi Hastaları Günü'nde lösemideki tedavi şansının arttığına ve löseminin yalnızca çocuklarda değil, erişkinlerde de görülebileceğine vurgu yapıldı.

Çiğdem Kuzucu'nun Açıklamaları

Etkinlikte konuşan BİNSENDER Başkanı Çiğdem Kuzucu, 11 yıl önce lösemiden kaybettiği oğlu Erdi Berkay Gülmez'in doğum gününü, lösemi hastalarına umut olması amacıyla seçtiklerini belirtti. Oğlunun hastalığının da löseminin bir erişkin hastalığı olduğunu ifade eden Kuzucu, amacının erişkin lösemisi hakkında toplumu bilinçlendirmek ve erken tanı ile tedavinin önemini vurgulamak olduğunu söyledi.

Yapılan Çalışmalar

Dernek olarak gerçekleştirdikleri çalışmalara da değinen Kuzucu, oğlunun adını yaşatmak üzere Türkiye genelinde 100'ün üzerinde kütüphane açtıklarını ve düzenledikleri kök hücre kampanyaları ile pek çok hastaya donör bulduklarını anlattı.

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