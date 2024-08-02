Başkentte 25 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Ankara'da Firari Yakalandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, cezaevinden firar eden bir şahıs, 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı.

Olayın Gelişimi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin yakalanması amacıyla özel bir operasyon düzenledi. Bu çerçevede, Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında şüpheli davranışlar sergileyen bir aracı durdurdu.

Şüpheli İ.G. ve Kaçışı

Yol uygulama noktasına yaklaşan İ.G., durdurulduğunda panikleyerek araçtan inip tarlaya doğru kaçmaya çalıştı. Ancak, jandarma ekipleri tarafından hızla yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, İ.G.'nin Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 7 ay önce firar ettiği ve toplamda 7 ayrı suçtan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İşlemler ve Teslim

Gözaltına alınan firari, ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Jandarma, yakalamaların devam edeceğini duyurdu.