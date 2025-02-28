Başkentte 28. Yılda 28 Şubat Anma Programı Düzenlendi

Başkent Ankara'da, 28 Şubat Hakların İadesi Platformu ve Önder Ankara İmam Hatipliler Derneği tarafından "28. yılında 28 Şubat" başlıklı anma programı gerçekleştirildi.

Program, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı öncülüğünde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı Hasan Tahsin Fendoğlu, 28 Şubat'ın kadın haklarına ve inançlara yönelik büyük bir darbe olduğunu belirtti. Fendoğlu, 28 Şubat'ın, halkın büyük bir kısmının düşmanlaştırıldığı ve kontrol altına alınmaya çalışıldığı bir süreç olduğunu vurguladı.

28 Şubat'ın Ayrıcalıklı Stratejisi

Fendoğlu, 28 Şubat'ın diğer darbelerden farklı bir stratejiyle gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Çeşitli federasyon başkanları, YÖK ve yargı devreye girdi, hükümet istifa ettirildi" ifadelerini kullandı. Bu süreçten sonra hemen yargılamaların başladığını ekleyerek, "Bu kuklaları oynatanların kim olduğunu da biliyoruz." dedi.

Fendoğlu ayrıca, Milli Güvenlik Kurulu'nun, imam hatip okullarının kapatılması gibi hedeflerle halkın yaşam biçimine açık bir darbe yaptığını ifade etti.

Mağduriyetlerin Sürdüğü Bir Geçmiş

28 Şubat Hakların İadesi Platformu Başkanı Gülsüm Bülbül Öztürk, 28 Şubat günlerinin bitmeyen mağduriyetler bıraktığını ve hayalleri yok olan birçok insanı simgelediğini dile getirdi. Öztürk, "28 Şubat, 28 yıl önce bitmedi. Hala çeşitli alanlarda yüzleştiğimiz bir travma." diyerek, mağduriyetlerin her geçen gün devam ettiğinin altını çizdi.

Öztürk, gençlere bu yaşanmışlıkları anlatarak haksızlıklar karşısında durmayı öğretmenin temel hedefleri olduğunu belirtti. 28 Şubat mağdurlarına yönelik bir komisyon kurulması için çağrıda bulundu.

Önder Ankara Başkanı Mehmet Fatih Serenli ise, darbenin milyonları etkilediğini ve üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen travmanın etkilerinin devam ettiğini ifade etti. Program, 28 Şubat sürecindeki mağduriyetleri gösteren bir fotoğraf sergisi ve olaylara dair sinevizyon gösterimi ile sona erdi.

Başkentte, 28 Şubat Hakların İadesi Platformu ve Önder Ankara İmam Hatipliler Derneğince, "28. yılında 28 Şubat" başlıklı anma programı düzenlendi.

Başkentte, 28 Şubat Hakların İadesi Platformu ve Önder Ankara İmam Hatipliler Derneğince, "28. yılında 28 Şubat" başlıklı anma programı düzenlendi.