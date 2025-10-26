Başkentte 74 Tablo Müzayedede Yeni Sahiplerini Buldu

Bilkent Sanat Sokağı'nda düzenlenen müzayedede yerli ve yabancı sanatçıların 74 tablosu salon ve çevrimiçi katılımcıların rekabetiyle satıldı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 19:57
Müzayede Bilgileri ve Katılımcılar

Bilkent Sanat Sokağı Özel Salon'da düzenlenen müzayedede, yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan 74 tablo satıldı. Etkinlik, koleksiyonerler ve sanatseverlerin yoğun ilgisine sahne oldu.

Salon katılımcıları, koleksiyonerlerin ve genç sanatçıların eserlerinin yanı sıra usta isimlerin çalışmalarını da yakından inceleme fırsatı buldu. Katılımcılar hem salondan hem de sessizmuzayede.com adresinden çevrimiçi olarak eserler için teklif verdi.

Organizasyon ve Amaç

Müzayede yöneticisi Rahmi Çöğendez, AA muhabirine yaptığı açıklamada etkinliği her hafta düzenlediklerini ve amaçlarının yerli ve yabancı eserlerin değerini yükseltmek olduğunu söyledi. Çöğendez, müzayede olgusunun Türkiye'de yeni geliştiğini belirterek, bunu ciddi ve güzel şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çöğendez ayrıca, amaçlarının Türk sanatçısını yabancılarla tanıştırmak olduğunu, etkinlikte Ukrayna, Bulgaristan ve Türkiye'den birçok sanatçının yer aldığını ve yeni nesil sanatçılara önem verdiklerini vurguladı. Eserlerin orijinal ve özgün olmasına özellikle dikkat ettiklerini belirtti.

Başkentte, yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan 74 tablo, düzenlenen müzayede ile satıldı. Bilkent Sanat Sokağı Özel Salon'da gerçekleştirilen etkinlikte, ressamların eserleri, koleksiyonerlerin ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

