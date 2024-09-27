Başkentte Eğitimde Yeni Dönem: 'Türk Asrı ve Türkiye Yüzyılı' Çalıştayı

Başkentte Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlatıldı

Ankara'da düzenlenen "Türk Asrı ve Türkiye Yüzyılında Milli Eğitim Çalıştayı"nda, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitim, Geleceğin Temel Taşıdır

Geylan, "Türkiye Yüzyılı sürecinde, Türk milletinin lider bir rol üstlenmesi ancak güçlü bir eğitim sistemi ile mümkündür. Yürekten inanıyoruz ki, 21. yüzyıl Türk asrı olacaktır ve Türk yüzyılı eğitimle inşa edilecektir." ifadelerini kullandı.

İleriye Dönük Eğitim Vizyonu

Çalıştayda, eğitimde ortak bir hedef belirlemenin önemine dikkat çeken Geylan, gençlerin ahlaki, milli ve manevi değerlerle donatılması gerektiğini belirtti. "Eğitimi her sürecin merkezine koymalıyız" dedi.

Raporlar Eğitimin Geleceğini Şekillendiriyor

Mayıs ayından itibaren Türkiye genelindeki teşkilatların hazırladığı yaklaşık 50 raporun eğitim sisteminin mevcut durumunu değerlendirdiğini vurgulayan Geylan, "Bu raporlar, eğitimde karşılaştığımız sorunları detaylandırırken, çözümleri de sunuyor" dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Hakkında Değerlendirmeler

Geylan, öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sistemine ilişkin eleştirilerde bulunarak, ilk defa öğretmen ataması yapılmadan yeni eğitim-öğretim yılına başlandığını belirtti. Ayrıca, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriğinin zayıf olduğunu ve öğretmenlerin muhatap olduğu süreçleri yeterince kapsamadan çıktığını ifade etti.

Sınav Yerine Deneyim Öne Çıkmalı

Geylan, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını belirtecek şekilde,"Sınav sadece bilgiyi ölçer, bu yüzden öğretmenlerin tecrübe ve deneyimlerinin de dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Meclis'te bekleyen kanunda, sınavın kaldırıldığını da duyurdu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ankara'da bir otelde düzenlenen "Türk Asrı ve Türkiye Yüzyılında Milli Eğitim Çalıştayı"na katılarak konuşma yaptı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ankara'da bir otelde düzenlenen "Türk Asrı ve Türkiye Yüzyılında Milli Eğitim Çalıştayı"na katılarak konuşma yaptı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ankara'da bir otelde düzenlenen "Türk Asrı ve Türkiye Yüzyılında Milli Eğitim Çalıştayı"na katılarak konuşma yaptı.