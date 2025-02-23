Başkentte Filistinliler İçin 'Şehitler Gecesi' Düzenlendi

Hamas Siyasi Büro Üyesi Mervan Muhammed Ebu Ras, düzenlenen etkinlikte önemli mesajlar verdi. "İslam alemi, direnen Filistin halkına destek vermekle mükelleftir. Bu siyonist işgale son vermek sadece Filistinlilerin değil İslam aleminin de görevidir," ifadelerini kullandı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından organize edilen "Şehitler Gecesi", Kuzey Ankara Külliyesi Takva Kongre Merkezi'nde, "Direniş, Şehadet, Gazze" temasıyla kurulan etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

ANFİDAP Dönem Sözcüsü Mustafa Eminoğlu, etkinlikte İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı gerçekleştirdikleri yüzlerce protesto ve farkındalık etkinliğinden bahsetti. Çifte vatandaş İsraillilere yönelik, Gazze'de işlenmiş olan soykırım suçu ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını vurguladı. Eminoğlu, bu sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Aksa Tufanı Operasyonu ve Müslümanların Görevi

Hamas Siyasi Büro Üyesi Mervan Muhammed Ebu Ras, 7 Ekim 2023'te gerçekleştirilen Aksa Tufanı operasyonunun Kudüs'ün özgürlüğü için yapıldığını ifade etti. "Aksa Tufanı operasyonu Müslümanları bir araya getirmek için yapılmıştır," şeklinde konuşan Ras, Müslümanların İsrail karşısında mücadele eden Filistin'e destek vermesi gerektiğini vurguladı.

İlahiyatçı yazar Abdulaziz Kıranşal ise İslam ülkeleri liderlerinin Filistin'de yaşanan katliamları önlemek konusunda harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Zulme karşı birleşmenin önemine vurgu yaparak, ANFİDAP'a teşekkür etti.

Etkinlik, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'e destek protestolarını haberleştiren Anadolu Ajansı ve diğer bazı basın kuruluşlarına plaket verilmesinin ardından, müzisyen ve akademisyen Ömer Karaoğlu’nun Filistin temalı konseri ile sona erdi.