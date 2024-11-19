DOLAR
34,46 0,15%
EURO
36,55 0,14%
ALTIN
2.913,3 -0,42%
BITCOIN
3.194.683,25 -1,63%

Başkentte İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşen Mehmet A. ağır yaralandı ve kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 22:13
Başkentte İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Ankara'da İnşaat Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ümitköy Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana gelen trajik kaza, iş güvenliği ile ilgili endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Mehmet A. isimli inşaat işçisi, asansör boşluğuna düştü.

Olayın Gelişimi

Olay, Meksika Caddesi üzerindeki inşaatın bulunduğu alanda gerçekleşti. Düşme sonucu ağır yaralanan Mehmet A., durumu fark eden diğer işçiler tarafından hemen 112 Acil Servis'e ihbar edildi.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hızlı bir şekilde Bilkent Şehir Hastanesine kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet A. kurtarılamadı.

İş Güvenliği Endişeleri

Bu kaza, iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililerden konuya dair açıklama bekleniyor. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaciğer Nakli Pioneri Münci Kalayoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
ITC, Türkmenlerden Irak'taki Nüfus Sayımına Katılım Çağrısı Yaptı
3
Enerji Bakanlığı 2025 Bütçesi Görüşüldü: Rekor Gelir Hedefleri ve Eleştiriler
4
Pakistan Başbakanı Şerif, Belucistan'da Silahlı Gruplara Karşı Operasyon İzni Verdi
5
İsrail Askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'nda Düzenlediği Baskında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Türkiye ve Hollanda Arşiv İşbirliği Protokolü İmzalandı

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek