Başkentte İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Ankara'da İnşaat Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ümitköy Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana gelen trajik kaza, iş güvenliği ile ilgili endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Mehmet A. isimli inşaat işçisi, asansör boşluğuna düştü.

Olayın Gelişimi

Olay, Meksika Caddesi üzerindeki inşaatın bulunduğu alanda gerçekleşti. Düşme sonucu ağır yaralanan Mehmet A., durumu fark eden diğer işçiler tarafından hemen 112 Acil Servis'e ihbar edildi.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hızlı bir şekilde Bilkent Şehir Hastanesine kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet A. kurtarılamadı.

İş Güvenliği Endişeleri

Bu kaza, iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililerden konuya dair açıklama bekleniyor. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.