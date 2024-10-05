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Başkentte Metro Hattında Arıza: Seferler Durduruldu

Başkentteki metro hattındaki arıza nedeniyle seferler geçici olarak durdu. Uzun beklemeler yaşandı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 22:08
Başkentte Metro Hattında Arıza: Seferler Durduruldu

Başkentte Metro Hattında Arıza ile Seferler Durduruldu

Başkentte yaşanan metro hattı arızası, seferlerin durmasına yol açtı. EGO Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Kızılay - OSB/Törekent hattında ilerleyen bir metro treni, saat 18.15'te Milli Kütüphane durağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı.

Arıza Sonrası Seferlerin Durdurulması

Arızalanan trenin, başka bir metro treni yardımıyla merkez istasyona ulaştırılmasının ardından seferler, saat 19.30’da yeniden başladı. Bu süre zarfında istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu ve bazı yolcular, alternatif ulaşım yollarını tercih etmek zorunda kaldı. Metro Seferleri Normale Döndü

Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü ve yolcular rahat bir nefes aldı.

Başkentte, metro hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Başkentte, metro hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Başkentte, metro hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Başkentte, metro hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

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