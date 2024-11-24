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Başkentte Mevsimin İlk Karı Etkili Oldu

Başkentte mevsimin ilk karı, gece saatlerinde yoğun yağışla etkili oldu, ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 00:08
Başkentte Mevsimin İlk Karı Etkili Oldu

Başkentte Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Başkentte mevsimin ilk karı düştü. Çevre ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu. Yoğun yağış, bazı kesimleri beyaza bürürken, çocuklar için kış eğlencesi başladı; kardan adam yapıldı ve kar topu savaşı düzenlendi.

Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

Kentin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan kar nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi. Etimesgut Atayurt Mahallesi'nden Yapracık istikametine hareket eden iki belediye otobüsü, aralarında bulunduğu bazı araçlarla birlikte yolda mahsur kaldı. Yolcular, otobüste yardım gelmesini bekledi.

Belediye Ekipleri Saha Çalışmaları Yapıyor

Belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları temizleme çalışmasına hızla devam ediyor. Kentteki ulaşımın yeniden sağlanması ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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