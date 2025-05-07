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Başkentte Osmanlı ve Modern Hat Sanatı Sergisi Açıldı

Ankara'da düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda, geleneksel hat sanatı eserleri sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 23:00
Başkentte Osmanlı ve Modern Hat Sanatı Sergisi Açıldı

Osmanlı ve Modern Dönemin Hat Sanatı Eserleri Sergilendi

Ankara, bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı ile sanatseverlere ev sahipliği yapıyor. Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'na ait hüsn-ü hat eserleri, ATO Congresium'da açılan "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisiyle dikkat çekiyor.

Hattatların Eserleri Gözler Önüne Serildi

Sergi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Yıldız Holding iş birliğiyle gerçekleşti. Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Göncüoğlu, serginin hem tarihi hem de sanatsal açıdan önem taşıdığını vurguladı.

Göncüoğlu, sergide 24 hattata ait 41 eserin kronolojik bir biçimde sunulduğunu belirtti. Hattat Hafız Osman Efendi, Sultan II. Mahmut ve Sultan III. Ahmet gibi büyük ustaların eserlerinin yanı sıra, çağdaş hattatlar Mehmet Özçay, Ali Toy ve Ferhat Kurlu da sergide eserleriyle yer alıyor.

Tarihi Bir Eser Göz Kamaştırıyor

Sergide, 17. yüzyıla tarihlenen ve Hafız Osman Efendi tarafından yazılan bir levha, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Levhaya yerleştirilen "Alime ikram eden, bana ikram etmiş olur" hadis-i şerifi, hem anlamı hem de estetiği ile öne çıkıyor. Ayrıca Hattat Fehmi Efendi’nin eserinde, merkezde sulu boyayla yapılmış Ravza-i Mutahhara resmi bulunuyor; çevresinde ise özlem dolu naat yazılıdır.

Sergideki bu eserlerin, İslam sanatının estetik zenginliğini ve kültürel devamlılığını yansıttığını ifade eden Göncüoğlu, serginin 11 Mayıs'a kadar ziyaret edilebileceğini belirtti.

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'nun hüsn-ü hat eserleri, Ankara'da bu yıl ilki...

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'nun hüsn-ü hat eserleri, Ankara'da bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'ndaki "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Göncüoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'nun hüsn-ü hat eserleri, Ankara'da bu yıl ilki...

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'nun hüsn-ü hat eserleri, Ankara'da bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'ndaki "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Göncüoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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