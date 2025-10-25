Başkentte TED'den Cumhuriyet Balosu: 102. Yıl Coşkusu

Türk Eğitim Derneği Cumhuriyet değerlerini eğitimle yaşatıyor

Başkentte Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından "Cumhuriyet Balosu" düzenlendi. Etkinlik bir otelde gerçekleştirildi.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, baloda yaptığı konuşmada cumhuriyet değerlerini eğitim aracılığıyla yaşatmayı ilke edindiklerini söyledi.

Pehlivanoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller" sözünü anımsatarak, Atatürk'ün yalnızca çağrıda bulunmadığını, kendilerine bir emanet bıraktığını belirtti: "İşte o emanetin bugünkü takipçileriyiz. 21. yüzyılda biliyoruz ki bir ülkenin en büyük beka mücadelesi eğitimdir. Biz eğitimi bir devlet görevi değil, bir millet ödevi olarak görürüz."

Pehlivanoğlu, cumhuriyetin ulusun yeniden doğuşu, özgürlük ve demokrasi anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bizler o emaneti koruyan, geleceğe taşıyan Cumhuriyet'in evlatlarıyız. O miras bize yalnızca bir yönetim şeklini bırakmadı. Adaletin, eşitliğin, insan haklarının, özgürlüğün, eğitimin ve bilimin rehberliğini bıraktı." dedi.

Konuşmanın ardından caz müzik grubu Flapper Swing ve sanatçı Nükhet Duru sahne aldı. Etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

