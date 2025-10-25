Başkentte TED'den Cumhuriyet Balosu: 102. Yıl Coşkusu

Türk Eğitim Derneği'nin Başkent'te düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, cumhuriyet değerleri ve eğitimin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 23:46
Başkentte TED'den Cumhuriyet Balosu: 102. Yıl Coşkusu

Başkentte TED'den Cumhuriyet Balosu: 102. Yıl Coşkusu

Türk Eğitim Derneği Cumhuriyet değerlerini eğitimle yaşatıyor

Başkentte Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından "Cumhuriyet Balosu" düzenlendi. Etkinlik bir otelde gerçekleştirildi.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, baloda yaptığı konuşmada cumhuriyet değerlerini eğitim aracılığıyla yaşatmayı ilke edindiklerini söyledi.

Pehlivanoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller" sözünü anımsatarak, Atatürk'ün yalnızca çağrıda bulunmadığını, kendilerine bir emanet bıraktığını belirtti: "İşte o emanetin bugünkü takipçileriyiz. 21. yüzyılda biliyoruz ki bir ülkenin en büyük beka mücadelesi eğitimdir. Biz eğitimi bir devlet görevi değil, bir millet ödevi olarak görürüz."

Pehlivanoğlu, cumhuriyetin ulusun yeniden doğuşu, özgürlük ve demokrasi anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bizler o emaneti koruyan, geleceğe taşıyan Cumhuriyet'in evlatlarıyız. O miras bize yalnızca bir yönetim şeklini bırakmadı. Adaletin, eşitliğin, insan haklarının, özgürlüğün, eğitimin ve bilimin rehberliğini bıraktı." dedi.

Konuşmanın ardından caz müzik grubu Flapper Swing ve sanatçı Nükhet Duru sahne aldı. Etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Başkentte Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Türk Eğitim Derneği (TED)...

Başkentte Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından "Cumhuriyet Balosu" düzenlendi. Baloya katılan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, konuşma yaptı.

Başkentte Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Türk Eğitim Derneği (TED)...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Güldürcek Barajı'nın doluluk oranı %17,25'e geriledi
2
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda Tek Haneli Hedef — 'Kan Kardeş Oluyoruz' Etkinliğinde Konuştu
3
Fantasistanbul 2025'te 'Altın Cüce' Ödülü Ben Wheatley'e Verildi
4
Başkentte TED'den Cumhuriyet Balosu: 102. Yıl Coşkusu
5
Muğla Seydikemer'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
6
Karaloğlu Malatya'da Deprem Konutları ve Rezerv Alanlarını İnceledi
7
Fatih'te Silahlı Saldırı: Seyid Ömer Mahallesi'nde Yaralı

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi