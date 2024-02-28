Başkentte uyuşturucu operasyonu: 11 kişi kıskıvrak yakalandı

Ankara’da uyuşturucu üretimi ve satışını engellemek için operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı KOM timleri, 9 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Altındağ, Çubuk, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.

OPERASYONDA 13 KİLO ESRAR 825 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekipleri, ilçede uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. 13 kilo esrar, 20 gram meta, 28 kenevir bitkisi, 150 litre gübre, 23 lamba, 20 fan, 11 klima ve 2 terazi ele geçirildi.





Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı, ayrıca yolda denetim yaptı.

A.H.B. ve H.A, şüpheli davranışları nedeniyle üstleri arandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundukları için gözaltına alındılar. Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin evlerinde arama yaptı. 825 adet uyuşturucu ve uyarıcı hapın yanı sıra ruhsatsız bir av tüfeği ve 6 bin 365 lira para ele geçirildi. 11 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.