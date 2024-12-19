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Başkentte Yoğun Sis Etkisini Sürdürüyor

Başkentte etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini azalttı ve trafikte zorluklara yol açtı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:30
Başkentte Yoğun Sis Etkisini Sürdürüyor

Başkentte Yoğun Sis Etkisini Sürdürüyor

Başkentte gece yarısından itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Özellikle sabah saatlerinde başkentin bazı bölgelerinde hissedilen bu doğal olay, sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaştırdı.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerdeki güzergahlarda görüş mesafesi azalırken, sürücüler takip mesafelerini koruyarak güvenli bir şekilde seyir etmeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu sisin öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan, akşam saatlerinde etkisini yeniden gösterme ihtimali bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis olayı beklendiğini duyurdu. Bu nedenle, yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Başkentli vatandaşların, sisli havalarda daha dikkatli olmaları ve sürüş güvenliğine öncelik vermeleri önem taşıyor.

Başkentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Gece yarısından itibaren başkentin bazı...

Başkentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Gece yarısından itibaren başkentin bazı bölgelerinde görülen yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle yüksek kesimlerdeki güzergahlarda görüş mesafesi düşerken, sürücüler takip mesafesini koruyarak trafikte ilerlemeye çalıştı.

Başkentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Gece yarısından itibaren başkentin bazı...

Başkentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Gece yarısından itibaren başkentin bazı bölgelerinde görülen yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis, Gölbaşı ilçesinde de etkili oldu.

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