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Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı: Türk Basketboluna Yeni Bir Soluk

Zeytinburnu'nda açılan Basketbol Gelişim Merkezi, Türk basketbolunu yeni bir seviyeye taşımaya hazır.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 18:48
Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı: Türk Basketboluna Yeni Bir Soluk

Basketbol Gelişim Merkezi'nin Açılışı

Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi (BGM), Türk basketboluna yeni bir soluk getirmek amacıyla kapılarını açtı. Açılış törenine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok önemli isim katıldı.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Basketbol Gelişim Merkezi açılışı, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında yapılan 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesinde gerçekleştirildi. Törenin yapıldığı 10 bin kişilik ana salon, Bakanlar ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu gibi önemli isimlerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Tesisin Özellikleri

72 dönüm üzerine inşa edilen tesis, birçok avantaj sunuyor: 10 bin kişilik ana salon, bir bin kişilik milli takımlar antrenman sahası, altyapı takımları için 3 adet 500 kişilik salon, basketbol lisesi, fitness salonu, kamp merkezi ve konser alanları bu yeniliklerden sadece bazıları. Güneş panelleri sayesinde çevre dostu özellik taşıyan BGM, ayrıca 15 bin metrekarelik yeşil alanı ile dikkat çekiyor.

Bakan Bak'ın Açıklamaları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tören sırasında yaptığı konuşmada, "Bu tesisi yaptığımız için onurlu ve gururluyuz. Türk sporuna hayırlı olsun" dedi. Bakan Bak, Türkiye'nin son 22 yılda gerçekleştirdiği spor yatırımları ile büyük bir değişim yaşandığını vurguladı.

Türkoğlu'nun Vizyonu

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, "Bu merkez Türk basketbolunun geleceğini şekillendirecek. Gelecek nesillere miras kalacak bu tesisi oluşturmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Genç sporculara, burada kazanacakları bilgi ve birikimlerle Türk basketbolunu daha ileri taşıyacaklarına inandıklarını belirtti.

Sonuç

Futbol dışındaki branşlarda da önemli gelişmelere sahne olan Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi ile küresel basketbol arenasında daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) açılış törenine...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) açılış törenine...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) açılış törenine...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

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