Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Civelik, AA'nın Oylamasında Yer Aldı

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi. Bu oylama, yıl içinde Anadolu Ajansı'nın başta fotoğrafçıları olmak üzere, birçok önemli anı ve olayı belgelediği çalışmalar arasında kıyasıya bir rekabet oluşturuyor.

Civelik'in Katılımı Önemli

Civelik'in böyle bir etkinliğe katılması, Türkiye'nin Yunanistan'daki diplomatik ilişkilerine ve kültürel işbirliğine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor. Anadolu Ajansı, yıllar boyunca doğru ve hızlı haber akışı ile tanınırken, bu tür etkinliklerle de topluma farklı bir bakış açısı sunmaktan yanadır.

Civelik'in oylamaya gösterdiği ilgi, toplumda fotoğrafçılığın ve sanatın önemini vurgularken, aynı zamanda Türk-Yunan dostluğuna katkı sağlama amacı taşıyor. Sanatın evrenselliği, bu iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirici bir unsur olarak dikkat çekiyor.

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.