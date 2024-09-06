Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Başköy Barajı Projesi ile Erzurumlu Üreticilere Büyük Kazanç

Başköy Barajı ile Erzurumlu üreticilerin yıllık kazancı 2 milyar 53 milyon lira artacak. Proje 2028'de tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:35
Başköy Barajı Projesi ile Erzurumlu Üreticilere Büyük Kazanç

Erzurumlu Üreticilerin Kazançları Artıyor

Başköy Barajı Sulama Projesi, Erzurumlu üreticilerin tarımsal verimliliğini artırmak ve kazançlarını yükseltmek amacıyla hayata geçiriliyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin detaylarını paylaştı.

Projenin Amaçları ve Hedefleri

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içinde modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmayı, su kaynaklarını etkin şekilde kullanmayı ve tarım arazilerinin en verimli şekilde faydalanmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum'un Hınıs ilçesindeki Başköy Barajı, bu amaç doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sürdürülebilir Su Yönetimi

Başköy Barajı Sulaması ile birlikte 205 bin 350 dekar tarım arazisi sulama işlemine dahil edilecek. Projenin 2024 yılı itibarıyla ilk aşamasında 20 bin dekar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuşmuş olacak.

Çalışmaların Durumu ve Gelecek Planları

Balta, sürdürülen projede 2 regülatör, 2 tünel inşası ve 33 bin metre borulu sulama şebekesinin tamamlandığını ifade etti. Projenin 2028 yılında tamamlanması planlanıyor. Bu sulama sistemi sayesinde tarımsal verimlilik artacak, çiftçiler yeni ürünler yetiştirebilecek ve üretici kazançları yılda yaklaşık 2 milyar 53 milyon lira artacak.

Bu projeyle birlikte Erzurumlu üreticilerin daha fazla kazanması ve sürdürülebilir tarımsal üretim sağlanması hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...