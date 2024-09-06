Başköy Barajı Projesi ile Erzurumlu Üreticilere Büyük Kazanç

Erzurumlu Üreticilerin Kazançları Artıyor

Başköy Barajı Sulama Projesi, Erzurumlu üreticilerin tarımsal verimliliğini artırmak ve kazançlarını yükseltmek amacıyla hayata geçiriliyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin detaylarını paylaştı.

Projenin Amaçları ve Hedefleri

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içinde modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmayı, su kaynaklarını etkin şekilde kullanmayı ve tarım arazilerinin en verimli şekilde faydalanmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum'un Hınıs ilçesindeki Başköy Barajı, bu amaç doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sürdürülebilir Su Yönetimi

Başköy Barajı Sulaması ile birlikte 205 bin 350 dekar tarım arazisi sulama işlemine dahil edilecek. Projenin 2024 yılı itibarıyla ilk aşamasında 20 bin dekar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuşmuş olacak.

Çalışmaların Durumu ve Gelecek Planları

Balta, sürdürülen projede 2 regülatör, 2 tünel inşası ve 33 bin metre borulu sulama şebekesinin tamamlandığını ifade etti. Projenin 2028 yılında tamamlanması planlanıyor. Bu sulama sistemi sayesinde tarımsal verimlilik artacak, çiftçiler yeni ürünler yetiştirebilecek ve üretici kazançları yılda yaklaşık 2 milyar 53 milyon lira artacak.

Bu projeyle birlikte Erzurumlu üreticilerin daha fazla kazanması ve sürdürülebilir tarımsal üretim sağlanması hedefleniyor.