Başörtülü Öğrencinin Soruşturması Başlatıldı

Başörtülü Öğrencinin Başvurusu Reddedildi

Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde yer almak isteyen Dilara Çiçek isimli öğrencinin başvurusu, başörtüsü nedeniyle geri çevrildi. Bu durum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında değerlendirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dilara Çiçek'in başvurusu başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK'nin 122. maddesi uyarınca soruşturma başlatmıştır" dedi.

28 Şubat Zihniyeti Eleştirildi

Bakan, kadınların inanç, eğitim ve çalışma hürriyeti açısından 28 Şubat zihniyetinin varlığını vurgulayarak, "Bu zihniyet eski Türkiye’de kalmıştır. Anayasamıza göre herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Dini inançları nedeniyle kimse ayıplanamaz" şeklinde ifadelerde bulundu.

Tunç, "Ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin önünü açıyoruz ve din ile vicdan özgürlüğüne saygı duymayan bu ayrımcı davranışlar kabul edilemez. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" diye ekledi.