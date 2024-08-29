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Başörtüsü Ayrımcılığına Hukuki Mücadele: Diş Hekimliği Öğrencisi Dilara Çiçek

Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek, başörtüsü sebebiyle ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle hukuk mücadelesi başlattı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:09
Başörtüsü Ayrımcılığına Hukuki Mücadele: Diş Hekimliği Öğrencisi Dilara Çiçek

Diş Hekimliği Öğrencisi Dilara Çiçek: "Hakkımı Savunuyorum"

Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek, 2024 FDI Dünya Diş Hekimleri Kongresi’nde başörtülü olduğu gerekçesiyle işe alınmaması üzerine hukuki süreç başlattı. Çiçek, yaşadığı ayrımcılığın duyulmasının ardından birçok destek mesajı aldığını belirtti.

Ayrımcılığa Karşı Kendini Savunmaya Karar Verdi

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Dilara Çiçek, Türk Diş Hekimleri Federasyonu aracılığıyla kongrede görev almak için başvurduğunu söyledi. Çiçek, aracı kurumla yapılan görüşmenin ardından, işe alımların başörtüsü sebebiyle reddedildiğini öğrendi.

Çiçek, yaşadığı durumu şu sözlerle açıkladı: "Dünya Diş Hekimleri Federasyonu, tesettürlü çalışan istemiyor" cümlesi beni çok şaşırttı. Bu tür bir ayrımcılığa maruz kaldığım için hukuki yollara başvurmayı düşündüm.

Sosyal Medyada Yaşananlar ve Gelen Tepkiler

Yaşanan olayın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından kendisine hakaret edildiğini ifade eden Çiçek, "Birçok kişi, olayların yanlış anlaşıldığını düşünerek bana 'yalancı' dedi" dedi. Ancak Çiçek, bu süreçte özellikle başkalarının mağduriyet yaşamaması için durumu duyurmanın önemli olduğunu vurguladı.

Bakanlık Desteği ve Adalet Süreci

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çiçek’in maruz kaldığı ayrımcılığın kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu süreçte Bakanlık olarak destek olacağımızı ifade ettik” dedi. Ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Çiçek’in iddialarının ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sesini Duyurmanın Önemine Dikkat Çekti

Çiçek, "Yaşanan ayrımcılığın peşini bırakmamamız gerekiyor, özellikle başörtüsü nedeniyle haksızlığa uğrayanların seslerini duyurması büyük bir önem taşıyor" diyerek yaşadığı mağduriyeti başka kimselerin yaşamaması için takip edeceğini söyledi.

Sonuç olarak, Dilara Çiçek’in hukuki mücadelesi, ayrımcılığa karşı verilen savaşta önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çiçek, mücadelesinin sadece kendi hakları için değil, aynı zamanda benzer mağduriyetlerden etkilenen başkaları adına olduğunu vurgulamaktadır.

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