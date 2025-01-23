Başsavcı Cansever, Grand Kartal Otel Yangınında İncelemelerde Bulundu

olu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever ve Ankara'dan gelen beraberindeki heyet, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangında büyük hasar gören Grand Kartal Otel'de incelemeler yaptı.

Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Başsavcı Cansever ve beraberindeki heyet, otelin bulunduğu alana gelerek detaylı incelemelerde bulundu.

Yangının meydana geldiği alanda jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Heyet, güvenlik bariyerinden geçerek otelin içine girdi ve burada bir süre kaldı.

Başsavcı Cansever'e, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Dörtdivan Kaymakamı Tugay Cantürk ve Seben Kaymakamı Mustafa Şeker de eşlik etti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever ve Ankara'dan gelen beraberindeki heyet, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın çıkan otelde incelemelerde bulundu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever ve Ankara'dan gelen beraberindeki heyet, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın çıkan otelde incelemelerde bulundu.