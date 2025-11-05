Başsavcı Yeldan: İzmir'de 2025'te Adalet Hizmetlerinde Hız ve Etkinlik Sağlandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 2025 yılında adalet hizmetlerinin hızlandırılması, mağdurların korunması ve kamu düzeninin güçlendirilmesi amacıyla kapsamlı adımlar atıldığını açıkladı. İzmir Adliyesi'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına bilgi veren Yeldan, yürütülen çalışmaların ayrıntılarını paylaştı.

Hız, erişim ve nöbet hizmetleri

Yeldan, adalete erişimin hızlandırılmasının ve hizmet sürekliliğinin öncelikleri olduğunu belirterek mesai saatleri dışında da adliye hizmetlerinin aksamadan sürdüğünü söyledi. Buna göre mesai dışında 9 cumhuriyet savcısı nöbetçi olarak görev yapıyor.

Aile ve kadına karşı şiddet soruşturmaları

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, 1 Ocak-15 Ekim 2025 tarihleri arasında açılan 11 bin 504 soruşturmanın 8 bin 801'i sonuçlandırıldı ve 627 şüpheli tutuklandı.

Terörle mücadelede operasyonel artış

Terörle mücadelede 2024 yılına göre operasyonel bir sıçrama kaydedildiğini vurgulayan Yeldan, rakamları şöyle aktardı: gözaltı sayısı 581'den 1666'ya, adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı 570'ten 1193'e, tutuklanan kişi sayısı ise 170'ten 518'e yükseldi.

Çevre, imar, orman ve hayvan hakları bürosu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde ilk defa kurulan Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Bürosu tarafından açılan 1314 dosyadan 986'sı sonuçlandırıldı. Bu adımın çevre ve hayvan haklarına ilişkin ihlallerin takibinde etkinlik sağladığı belirtildi.

Hedefler ve strateji

Yeldan, hedeflerinin suçla mücadelenin her alanında etkinliği artırmak, adalete erişimi hızlandırmak ve mağdurların korunmasına yönelik toplumsal farkındalığı güçlendirmek olduğunu yineledi. Yeldan'ın toplantıda paylaştığı değerlendirme şu sözlerle özetlendi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak 2025 yılı boyunca adalet hizmetlerinin hızlandırılması, mağdurların korunması, kamu düzeninin tesisi ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı ve kararlı adımlar atılmıştır. Yeni uygulamalarla soruşturma süreçlerinde hız ve etkinlik sağlanmış, koruyucu ve önleyici yaklaşımlar güçlendirilmiş, suçla mücadelede tavizsiz bir strateji izlenmiştir. Amacımız yalnızca suçluların cezalandırılması değil, suçun önlenmesi, mağdurun korunması ve toplumun adalete olan inancının pekişmesidir."

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCISI ALİ YELDAN, İZMİR ADLİYESİ’NDE DÜZENLENEN TOPLANTIDA BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.