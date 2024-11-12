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Başsavcılıktan Erbil ve Ortaç'ın Tutuklanması İçin İtiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturmasında Erbil ve Ortaç'ın da bulunduğu 4 kişinin tutuklanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:36
Başsavcılıktan Erbil ve Ortaç'ın Tutuklanması İçin İtiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiaları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ile birlikte 4 kişi hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri için itirazda bulundu. Savcılık, bu kişilerin yeniden tutuklanmasını talep etti.

Soruşturma Detayları

Soruşturma, sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de dahil olduğu şüpheliler hakkında sürmekte. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin, Erbil ve Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli için verdiği adli kontrol kararına karşı başsavcılık harekete geçti.

Ne Olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda yasa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen toplam 23 şüpheli için gözaltı kararı çıkarmıştı. Şüpheliler arasında, şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz gibi isimler bulunurken, sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ve Rus vatandaşı Alexsander Mensikof da tespit edilmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında Erbil ve Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmış, diğer 5 şüphelinin ise yurt dışında olduğu bilgisi edinilmiştir. Ayrıca, 2 şüpheli için de aranma çalışmaları devam etmektedir.

Şüphelilerden bazıları adli işlemlerinin ardından ev hapsi şeklinde tedbir ile serbest bırakılmış, 12 kişi ise tutuklandı. Bu gelişmeler, yasadışı bahis endüstrisine dair önemli bir hukuki sürecin devam ettiğini göstermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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