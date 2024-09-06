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Başsavcılıktan Polat Çifti Davasına İtiraz

Başsavcılık, Dilan ve Engin Polat davasında tahliye edilen 4 sanığın serbest bırakılma kararına itiraz etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:49
Başsavcılıktan Polat Çifti Davasına İtiraz

Başsavcılıktan Tahliye Kararına İtiraz

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat'ın 3 bağımsız suçlamadan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada, 4 sanık için adli kontrol kararı ile verilen tahliye kararına itiraz etti.

Mahkeme Kararı ve İtiraz Gerekçeleri

Bugün Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluk süreleri ve mevcut delil durumları dikkate alınarak serbest bırakılmalarına karar verildi. Ancak mahkeme heyeti, tahliye edilen sanıklar için yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri getirilmesine hükmetti.

Bunun üzerine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz dilekçesinde, sanıkların mevcut durumlarının tahliyeyi gerektirecek bir şekilde değişmediği, tutuklama gerekçelerinin devam ettiği vurgulandı. İtirazda, "Sanıkların suçları ve delil durumları açısından kaçma riski bulunduğu" ifade edilerek, tahliye kararının yasaya aykırı olduğu dile getirildi. Başsavcılık, bu nedenle tahliye kararının kaldırılmasını ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Olayın Gelişimi

İstanbul genelinde 6 ilde, 1 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Dilan Polat ve Engin Polat’ın da yer aldığı 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma sonucunda Dilan Polat ve diğer bazı isimlerin tutuklanmasına karar verilmiş, 27 şirkete kayyum atanmıştı.

İddianamede, yasa dışı para transferlerinin ve aklama faaliyetlerinin detaylarına yer veriliyor. Örgütün uyuşmazlıklarını gizlemek için sahte şirketler kurarak, yasal kayıt ve faturalardan kaçındıkları belirtiliyor.

Sonuç itibariyle, Dilan ve Engin Polat başta olmak üzere birçok sanığın 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması isteniyor.

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