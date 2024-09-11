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Bastien Lachaud'dan Yeni Kaledonya İçin Önemli Çağrı

Fransız vekil Lachaud, Yeni Kaledonya’nın bağımsızlık lideri Christian Tein’in derhal serbest bırakılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 23:02
Bastien Lachaud'dan Yeni Kaledonya İçin Önemli Çağrı

Bastien Lachaud'dan Dikkat Çeken Açıklama

Fransız milletvekili Bastien Lachaud, Yeni Kaledonya'da tutuklu bulunan önde gelen bağımsızlık hareketi lideri Christian Tein için serbest bırakma çağrısında bulundu. Lachaud, bu durumun siyasi bağlamda ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti.

Fransa'nın Anayasal Reform Çalışmaları

Fransa’nın, 1998 yılında imzalanan Noumea Anlaşmasına ters düşen bir anayasal reform yapma çabaları, yerli halk tarafından tepkiyle karşılanıyor. Lachaud, bu reformun, yerli halkın siyasi etkisini azaltacağını ifade etti.

Tein'in Önemli Rolü

Lachaud, Tein’in yalnızca birkaç bin kilometre uzakta tutuklu kalmasının adada barış süreci için son derece olumsuz etkiler yarattığını kaydetti. Tein’in, Yeni Kaledonya ile ilgili barış müzakerelerine katılması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin Güvenlik Operasyonları

Fransız hükümeti, 13 Mayıs'ta bağımsızlık yanlılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar çerçevesinde, adaya 3 binden fazla güvenlik gücü göndermiştir. Bu operasyonlar sonucunda 11 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce yaralı bulunduğu bildirilmektedir.

BM'nin Endişeleri

Büyükelçi ve BM raportörleri, Yeni Kaledonya’da son 3 ayda 2235 Kanak’ın tutuklandığını ve 500'den fazla kaybolma vakasından bahsetmektedir.

Yerli Halkın Tepkisi

Yerli halk olan Kanaklar, anayasa değişiklik teklifini, 1998'de imzalanan Noumea Anlaşması'na uygun bulmamakta ve bu teklifin yerli halk üzerinde olumsuz etkileri olacağını ifade etmektedirler. Lachaud’un çağrıları, bu sürece dikkat çekerek, uluslararası platformda daha fazla destek almayı hedefliyor.

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