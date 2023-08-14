Başvuruları kaçıran başını taşlara vurur: Yüksek maaşlı personel alımı başladı

İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında kurumların yayımladığı iş ilanları yer alıyor. Bu kurum hasta kayıt kabul elemanı alacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ İŞ İLANLARI YAYIMLANDI

Adaylar yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Hastane ve sağlık kurumlarında çalışacak hasta kabul ve kayıt görevlisi alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların 18-55 yaş arasında olması isteniyor. Aynı zamanda adaylardan KPSS şartı aranmıyor. Başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması,





18 yaşını tamamlamış olması, sağlık sektöründe deneyimi olması, hızlı çözüm üretme yeteneği olması, iletişim becerilerinin yüksek olması, ekip çalışmasına yatkın olması, MS Office programlarını bilmesi, görevin yapılmasına engel fiziki ve ruhsal bir hastalığın olmaması, güler yüzlü olması ve gerektiği zaman vardiyalı çalışma sistemine ayak uydurması şartlarını taşıması gerekiyor.