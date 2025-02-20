Bat-Yam'da 3 Otobüste Art Arda Patlamalar: Güvenlik Toplantısı Çağrısı

İsrail'in Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlamalar meydana geldi, güvenlik toplantısı yapılan bölgedeki gelişmeler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:59
Bat-Yam'da 3 Otobüste Art Arda Patlamalar: Güvenlik Toplantısı Çağrısı

İsrail'de Bat-Yam'da 3 Otobüs Patladı

İsrail'in Bat-Yam kentinde Tel Aviv'in güneyinde 3 otobüste art arda patlama yaşandı. Bu olayla ilgili olarak, bombalı saldırı girişiminden şüphelenildiği bildiriliyor.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, patlamalar sonrası metro seferleri duraklatıldı. Şu an için yaralı veya can kaybı bildirilmiyor.

Polis Açıklaması ve Soruşturma

Olayla ilgili olarak İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Bunun bir saldırı olduğu şüphesi büyüyor, can kaybı yok" denildi. Patlamalarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca, polis sözcülüğü, patlayıcıların zaman ayarlı olduğunu ve 2 ayrı otobüste daha patlayıcı tespit edildiğini duyurdu. Ekipler, bu patlayıcıları imha etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Başbakanlıkta Güvenlik Toplantısı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun patlamalarla ilgili bir güvenlik toplantısı yapacağını duyurdu. Olayın ciddiyeti nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor.

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