Bat-Yam'da Üç Otobüste Patlama: Saldırı Şüphesi Artıyor

İsrail'in Bat-Yam Kentinde Art Arda Patlamalar

Bugün İsrail'in Bat-Yam kentinde, Tel Aviv’in güneyinde, üç otobüste art arda patlama meydana geldi.

İsrail ordu radyosu tarafından verilen bilgiye göre, bu olayın arka planında bir bombalı saldırı girişimini düşündüren unsurlar var.

Olay sonrası metro seferleri durdurulurken, şu ana kadar yaralı veya can kaybı bildirilmedi.

Polis sözcüsü, yapılan açıklamada, "Bunun bir saldırı olduğu şüphesi büyüyor, can kaybı yok," ifadelerini kullandı.

Patlamaların ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.