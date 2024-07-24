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Batangas'taki Heyelan Faciası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Filipinler'in Batangas şehrinde meydana gelen heyelan sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, tahliye işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 09:57
Batangas'taki Heyelan Faciası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Batangas'ta Trajik Heyelan Olayı

Filipinler'de başkent Manila'nın 130 kilometre güneyinde yer alan Batangas şehrinde gerçekleşen heyelan, bölge halkını derin bir üzüntüye boğdu.

Olayın Ayrıntıları

Filipinler Haber Ajansı'nda (PNA) yer alan bilgilere göre, Agoncillo bölgesinde meydana gelen heyelan sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Olay, yerel saatle akşam saatlerinde gerçekleşti.

Polis ve Yetkililerin Açıklamaları

Yerel polis, ahşap bir evde bulunan 4 kişinin cansız bedenlerinin toprak altından çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca, yetkililer, bölgedeki tahliye işlemlerine başlandığını bildirdi.

Önlemler ve Gelecek Adımlar

Yetkililer, ilerleyen günlerde benzer olayların yaşanmaması için bölgeye yönelik önlemler alacaklarını belirtti. Bölgedeki vatandaşların güvenliği için gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

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