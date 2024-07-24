Batangas'taki Heyelan Faciası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Batangas'ta Trajik Heyelan Olayı
Filipinler'de başkent Manila'nın 130 kilometre güneyinde yer alan Batangas şehrinde gerçekleşen heyelan, bölge halkını derin bir üzüntüye boğdu.
Olayın Ayrıntıları
Filipinler Haber Ajansı'nda (PNA) yer alan bilgilere göre, Agoncillo bölgesinde meydana gelen heyelan sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Olay, yerel saatle akşam saatlerinde gerçekleşti.
Polis ve Yetkililerin Açıklamaları
Yerel polis, ahşap bir evde bulunan 4 kişinin cansız bedenlerinin toprak altından çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca, yetkililer, bölgedeki tahliye işlemlerine başlandığını bildirdi.
Yetkililer, ilerleyen günlerde benzer olayların yaşanmaması için bölgeye yönelik önlemler alacaklarını belirtti. Bölgedeki vatandaşların güvenliği için gerekli adımların atılacağı ifade edildi.