Batı Afrika Ülkeleri Güvenlik Sorunlarını Görüşmek İçin Toplandı

Batı Afrika Ülkeleri Güvenlik Sorunlarına Dikkat Çekiyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları, bölgedeki darbe ve güvenlik sorunlarını tartışmak üzere Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya geldi. Toplantıya katılan 10 genelkurmay başkanının yanı sıra Cape Verde, Burkina Faso, Mali, Nijer, Gine, Gine Bissau ve Togo'nun katılmaması dikkat çekti.

Toplantıda Ele Alınan Konular

42. ECOWAS Genelkurmay Başkanları Komitesi Olağan Toplantısı'nda Güvenlik sorunlarıyla birlikte, bölgedeki askeri darbelerin yol açtığı olumsuz sonuçlar masaya yatırıldı. Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa, ordunun yönetimi ele geçirmesini eleştirerek, bu durumun askerlik mesleğinin temel değerlerini tehdit ettiğini vurguladı.

Musa, ordunun democratic değerleri destekleyerek anayasal ilkelere uygun hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ordunun herhangi bir yönetim ele geçirmesi tehdidinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Geçmişteki Toplantılar ve Yeni Gelişmeler

ECOWAS üye genelkurmay başkanları, Ağustos 2023'te Nijer'deki durumu göz önünde bulundurarak kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak, Burkina Faso, Mali ve Nijer, ECOWAS'tan ayrılarak Sahel Devletleri İttifakını (AES) oluşturma kararı aldılar. Bu ülkeler, 6 Temmuz'da Nijer'in başkenti Niamey'de bir zirve gerçekleştirerek "Sahel Devletleri Konfederasyonu"nu kurmayı amaçlayan ortak bir bildiri imzaladı. Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita da AES'nin dönem başkanı olarak seçildi.