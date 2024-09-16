Batı Afrika Ülkeleri Ortak Pasaport Sistemine Geçiyor

Ortak Pasaport Sistemi Duyuruldu

Batı Afrika'daki Mali, Nijer ve Burkina Faso'dan oluşan Sahel Devletleri İttifakı (AES), aralarındaki işbirliğini ve güvenliği artırmak için yeni bir adım attı. Üç ülke, ortak bir biyometrik pasaport uygulaması başlatacaklarını açıkladı.

İttifakın Başkanı Açıklamalarda Bulundu

AES Başkanı ve Mali'deki geçiş hükümeti lideri Assimi Goita, AES'nin ilk yıl dönümünde bir televizyon kanalında verdiği mülakatta, bu sistemin üç ülke arasındaki hareketliliği kolaylaştıracağını belirtti.

Terörle Mücadelede İşbirliği

Goita, bölgedeki terör gruplarına karşı kaydedilen önemli ilerlemelere dikkat çekerek, "Üç ülkenin arasındaki işbirliği, bu grupların zayıflatılmasına katkı sağlarken aynı zamanda bölgede güvenliği artırmaktadır," şeklinde konuştu.

Yeni İletişim Kanalları Kurulacak

Ayrıca, Goita, AES'in ortak bir televizyon kanalı kurma niyetinde olduklarını da ifade etti.

ECOWAS'tan Ayrıldılar

Mali, Nijer ve Burkina Faso, geçen yıl Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile ilişkilerini sona erdirerek Sahel Devletleri İttifakı'nı oluşturmuştu. Üç ülke, 6 Temmuz'da Nijer’in başkenti Niamey'de ilk zirvelerini gerçekleştirmiş ve burada “Sahel Devletleri Konfederasyonu”nu kurmayı planlayan bir ortak bildiri imzalamıştı. Assimi Goita, bir yıllığına AES'nin dönem başkanı olarak seçildi.