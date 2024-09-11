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Batı Akdeniz'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak yağış beklentisi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:25
Batı Akdeniz'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Batı Akdeniz İçin Sağanak Uyarısı

Batı Akdeniz bölgesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bugün öğleden sonra Batı ilçelerinden başlayarak, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yerel olarak şiddetli gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor.

Olası Riskler ve Tedbirler

Yapılan uyarılarda, sağanak yağışların yol açabileceği çeşitli olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Özellikle sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda gecikmeler ve dolu yağışı gibi durumlara karşı önlem alınması önerilmektedir. Önlem Almayı Unutmayın!

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