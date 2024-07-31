Batı Avustralya'da Boğmaca Vaka Sayısı Üç Kat Arttı

Batı Avustralya'da Boğmaca Vakalarında Alarm Verildi

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde, 2023 yılındaki verilere kıyasla boğmaca vakaları 3 kat arttı. ABC News tarafından yayımlanan habere göre, eyalet, solunum yolu enfeksiyonu olarak bilinen boğmaca hastalığına dair güncel verileri paylaştı.

Vaka Sayısında Tarihi Artış

Bu yılın başından bu yana Batı Avustralya'da toplamda 271 boğmaca vakası kaydedilirken, maalesef 1 kişi hastalığa bağlı olarak yaşamını yitirdi. Bu rakam, 2019 yılından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı olarak öne çıkıyor.

Bebekler Risk Altında

Uzmanlar, boğmaca hastalığına bağlı ölümlerin %80'inin 3 aydan küçük bebeklerde görüldüğüne dikkat çekiyor ve bu konuda halkı bilinçlendirme çalışmalarını arttırdı. Sağlık uzmanı Paul Griffiths, hastalığın önlenmesinde aşının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, hamile kadınlar ve çocukların aşılanması gerektiğini belirtti.

Boğmaca hastalığına karşı alınacak önlemler ve aşılama işlemlerinin artırılması, Batı Avustralya'nın bu sağlık krizinden etkilenmemesi için kritik bir durum olarak değerlendiriliyor.