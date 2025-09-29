Batı Bekaa'da İHA Saldırısı: Sahmar'da 1 Kişi Öldü, Ateşkes İhlalleri Sürüyor

İsrail’e ait İHA’nın Batı Bekaa’daki Sahmar saldırısında bir kişi hayatını kaybetti; ateşkes ihlalleri ve bölgedeki gelişmeler bildirildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:58
Batı Bekaa'da İHA Saldırısı: Sahmar'da Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail’e ait insansız hava aracının (İHA), Lübnan’ın doğusundaki Batı Bekaa Vadisi’ndeki Sahmar bölgesine düzenlediği hava saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından bildirildi.

Saldırının Detayları

NNA’nın aktardığı bilgiye göre, İHA Sahmarda yer alan eş-Şemsiyye bölgesindeki bir ekskavatörü hedef aldı. Saldırıda iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ekskavatörün tamamen imha edildiği ve sürücünün cansız bedeninin sivil savunma ekiplerince çıkarıldığı görüldü.

Sabah saatlerinde de İsrail’e ait bir İHA, Lübnan’ın güneyindeki Aytarun kasabasını hedef aldı; bu saldırıda ise can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Geniş Çerçeve ve Ateşkes İhlalleri

İsrail, Kasım 2024’te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor. İki ülke arasındaki çatışmaların kökeni, İsrail’in Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırılarını başlatmasına ve sürecin Eylül 2024’te tam ölçekli savaşa dönüşmesine dayanıyor.

Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 17 bin kişi yaralandı. 27 Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi’nde Birleşmiş Milletler (UNIFIL), Lübnan ve İsrail’in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal etti; bu saldırılarda en az 279 kişi öldü, 624 kişi yaralandı. Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.

Olay, bölgedeki gerilimin ve ateşkes ihlallerinin devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

