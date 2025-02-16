Batı Karadeniz İçin Fırtına Uyarısı: Tedbirli Olun!

Meteoroloji, Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekliyor. Zonguldak ve Kastamonu arasında rüzgar etkili olacak.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 13:10
Batı Karadeniz İçin Fırtına Uyarısı: Tedbirli Olun!

Batı Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

Batı Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in doğusunda, Zonguldak ve Kastamonu arasında rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Dikkat! Ulaşımda Aksamalar Olabilir

Gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.

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