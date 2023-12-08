Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı geldi!

Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgiye göre Batı Karadeniz'de bu akşam saatlerinde başlayacak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı geldi!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde başta Bolu, Karabük, Çankırı ve Kastamonu çevrelerinin yanı sıra Ankara'nın kuzey ilçelerinde sağanak yağış olacağını belirtti. 

Gelen bilgiler arasında Düzce, Bartın ve Zonguldak çevresinde ise kuvvetli sağanak yağış yer yer de çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. 

Gece yarısı şiddetini artıracağı düşünülen yağışların Bolu, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı belirtiliyor.

Kuvvetli yağışlara karşılık su baskınları, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuz durumların yaşanabielceği ve vatandaşın tedbirli olması yönünde uyarılar yapıldı. 

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