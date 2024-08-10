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Batı Karadeniz İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Batı Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü sağanak yağıyor. Dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:50
Batı Karadeniz İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Batı Karadeniz İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Batı Karadeniz'in iç bölgeleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren bazı illerde bu yağışların etkili olacağını belirtti.

Hangi Bölgelerde Sağanak Bekleniyor?

Açıklamaya göre, Sakarya, Düzce, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Bolu'nun kuzey kesimleri, Kastamonu'nun batısı ve güneyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Dikkatli Olun!

Sağanağın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemle tavsiye ediliyor.

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